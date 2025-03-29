"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına BM'den de tepki geldi

29 Mart 2025, Cumartesi 14:03
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasının uluslararası hukukla bağdaşmadığını bildirdi.

Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’e gözaltıya tepki
Hamas’a destek vize iptal ettirdi

 

Throssell, AA muhabirinin "ABD'deki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, maskeli ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Hamas'ı desteklediğini' iddia ettiği en az 300 yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Bunlar arasında ABD'den sınır dışı edilecek olan Türk öğrenci Öztürk de var. Öztürk ve diğer öğrencilerin 'Hamas yanlısı/İsrail karşıtı' olarak damgalanması, bu şekilde muamele görmesi ve sınır dışı edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yazılı cevapadı.

Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, milliyeti ne olursa olsun herkesin, misilleme korkusu olmadan ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı gibi belirli özgürlüklere sahip olduğunu hatırlatan Throssell, "(Rümeysa Öztürk hakkındaki) Uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunan insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin herhangi bir davranıştan dolayı tutuklama keyfidir." ifadesini kullandı.

Throssell, ABD'nin taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (ICCPR), bir ülkenin bu konudaki yükümlülüklerini belirlediğini kaydederek, "Örneğin, ICCPR ifade özgürlüğü ve barışçıl toplantı haklarının yanı sıra bir ülkede yasal olarak bulunan vatandaş olmayanların haklarını keyfi sınır dışı edilmekten korur ve tüm vatandaş olmayanlar dahil herkesi ayrımcılığa karşı korur." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk'ün gözaltına alınması

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dün bir soru üzerine, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini doğrulamış ve "Size üniversite kampüslerimizi yerle bir eden bir sosyal aktivist olmanız için değil, gelip eğitim almanız ve bir derece almanız için vize verdik." ifadesini kullanmıştı.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

 

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de her şeye rağmen Bayram sevinci... "Çocuklar bayramlık istiyor biz ise onları kurabiyelerle avutuyoruz"

    ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin keyfi Rümeysa Öztürk kararına dur dedi

    Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına BM'den de tepki geldi

    İzmir-Aliağa'da bir fabrikada patlamada: 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı

    Zorunlu kış lastiği uygulamasında son günler

    Kur'ân gaybı nurlandırır

    Doğu Anadolu'ya ve Doğu Akdeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    Myanmar'daki art arda iki büyük deprem: Ölü sayısı 1000'i geçti - Depremler Çin'de de Tayland'da da hissedildi

    Türkiye, İsrail'in Lübnan saldırısını kınadı

    Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi

    Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

    Hamas’a destek vize iptal ettirdi

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı - Beyrut'ta göç dalgası başladı, eğitime ara verildi

    Akdeniz'e kuvvetli sağanak, İç Anadolu'ya fırtına uyarısı

    Myanmar'da art arta iki büyük deprem: 20 kişi öldü, acil durum ilan edildi - Deprem, Tayland'ı da vurdu!

    Trafikte ceza yağmuru başlıyor

    Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’e gözaltıya tepki

    Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda

    İstibdat değil, hürriyet kazanacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi
    Süleyman KÖSMENE

    Salâten Tüncina duasını ihmal etmeyelim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın bayramları
    Faruk ÇAKIR

    Hırsızı savunmak mı?
    Genel

    Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi
    Ahmet BATTAL

    Rutin rutine mazeret olamaz…
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ve diller ittihad ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu bayramda da gaflet bizi istilâ etmesin!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.