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29 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hamas’a destek vize iptal ettirdi

28 Mart 2025, Cuma 18:00
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Hamas’a destek verdiklerini” ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’e gözaltıya tepki

 

Rubio, Guyana’ya yaptığı ziyarette düzenlediği bir basın toplantısında, gündemdeki öğrenci vize iptallerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ile ilgili bir soruya cevap verirken, yönetimin bu konuda çok net olduğunu söyledi.

Rubio, “Bunu her gün yapıyoruz. Bu delilerden birini her bulduğumda vizesini elinden alıyorum, 300 ve hatta belki daha fazla kişi. Her gün etrafı kırıp döken bu delileri arıyoruz” ifadelerini kullandı.

AA

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