Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’e gözaltıya tepki

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Tufts Üniversitesinde eğitim gören Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınmasını kınadı.

Öztürk’ün gözaltına alınmasının ifade özgürlüğüne “doğrudan bir saldırı” olduğunu vurgulayan Ofisin İcra Direktörü Tahirah Amutal Wadud, “Federal hükümet, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımında ABD’nin suç ortaklığına tepki gösterenleri susturmak için acımasız yöntemlere başvuruyor” ifadesini kullandı. Öte yandan Öztürk hakkında endişe eden Türk öğrenciler, ABD üniversitelerinde “Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen” Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk’ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayınladıklarını aktardı. AA

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