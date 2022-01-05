Rus askerleri Kazakistan'da

Yakıt fiyatlarına yapılan zam sebebiyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’a Rus askerleri de geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı'dan Kazakistan açıklaması

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Kazakistan’da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde OHAL ilân edildi. Ülkede protestolar giderek artarken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmî bir açıklama yaparak mevcut durum sebebiyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini duyurdu.

KGAÖ’den yapılan son dakika açıklamasına göre; üye ülkeler Kazakistan’a asker göndermeye başladı.

Rus hava indirme birlikleri de Kazakistan’da “barış koruma gücü” olarak görevlerine başlayacak.

“Kolektif Güvenlik Konseyinin 6 Ocak’ta aldığı karar doğrultusunda, durumun istikrara kavuşturulması ve normalleştirilmesi amacıyla KGAÖ’nün barış gücü Kazakistan’a gönderildi. KGAÖ’nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askerî birimleri bulunuyor.” Kazakistan’a gönderilen KGAÖ güçlerinin görevleri, devlet ve orduya ait tesislerin korunması ile asayiş güçlerine yardım etmek olacak.

KGAÖ, protestoculara müdahale etmeyecek. Rusya ve diğer KGAÖ üyesi ülkelerin gönderecekleri birliklerin sayısı ve görev yapacakları süre gibi pek çok detay henüz netlik kazanmış değil.



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Kazakistan’daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG’ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askerî araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başşehir Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilân edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin bütün bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8’inin vefat ettiğini bildirmişti. Kazakistan’ın Almatı şehrindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun vefat ettiği açıklanmıştı.