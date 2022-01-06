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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Onlarca kişinin öldüğü Kazakistan'da tüm kolluk kuvvetlerine 'hazırlıklı ol' talimatı

06 Ocak 2022, Perşembe 13:03
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki protestolar nedeniyle tüm kolluk kuvvetlerine "hazırlıklı olma" talimatı verdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'dan Kazakistan açıklaması

 

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan olayların nedenlerinin belirlenmesi, tüm sorumluların cezai ve idari kovuşturmaya tabi tutulması için Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Komitesi ve diğer yetkili kurumların temsilcilerinden oluşan "özel bir soruşturma grubu"nun kurulması yönünde karar aldı.

 

Silahlı Kuvvetler, Ulusal Güvenlik Komitesi, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar ve diğer kolluk kuvvetlerine "hazırlıklı olma ve askerlerin morallerini yüksek tutmak için önlemler alma" talimatı veren Tokayev, bölgesel valilerden de hayatını kaybeden polis ve askerlerin ailelerine maddi destek sağlamalarını istedi.

Tokayev, Dijital Gelişim, İnovasyon ve Havacılık Endüstrisi ile İçişleri bakanlıklarına, olaylarda mağdur ve kayıp olan vatandaşlarla ilgili bilgi edinilmesi amacıyla "acil çağrı" hattının kurulması talimatını verdi.

Protestolar sonucu meydana gelen hasarın miktarının belirlenmesi için komisyon kurulacak, durumun istikrara kavuşmasının ardından Almatı ve diğer bölgelerdeki hasar gören kamu binaları ve konutlar tamir edilecek.

Valiler, kamu hizmetleri, toplu taşıma ve sosyal altyapı tesislerinin çalışmalarını stabilize edecek, olaylar nedeniyle etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet desteği sağlanacak.

Kazakistan Milli Bankası ve Mali Piyasanın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Ajansı, durum istikrara kavuştuktan sonra ikinci kademe bankaların ve diğer finans kuruluşlarının istikrarlı ve kesintisiz işleyişini yeniden sağlayacak.

Diplomatik misyonların ve yabancı şirketlerin güvenliğini tesis edecek, Dışişleri Bakanlığı da diğer devlet ve uluslararası kuruluşlarla sürekli iletişimin sürdürülmesini sağlayacak.

Protestolarda onlarca kişinin öldüğü açıklandı

Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, Haber-24 kanalına yaptığı açıklamada, başkent Almatı'da gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.

Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan’a asker gönderdi

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreterlikten yapılan açıklamada, dün KGAÖ'nün Kazakistan'a asker gönderme yönünde karar aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin 6 Ocak'ta aldığı karar doğrultusunda, durumun istikrara kavuşturulması ve normalleştirilmesi amacıyla KGAÖ'nün barış gücü Kazakistan'a gönderildi." ifadesine yer verildi.

Bu güçlerin Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri birliklerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, "KGAÖ'nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimleri bulunuyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu güçlerin Rus Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gönderildiği kaydedildi.

Tokayev, yardım talebinde bulunmuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım talebinde bulunmuştu.

KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kuruldu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

AA

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