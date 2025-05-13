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13 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Rusya: Batı, Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyor

13 Mayıs 2025, Salı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin, Ukrayna ordusuna “nefes aldırmak” için 30 günlük ateşkes konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin sadece bir defa 9 Aralık 2019’da Paris’te bir araya geldiklerini söyledi.

Normandiya Formatı’nda gerçekleşen görüşmede, Zelenskiy’nin üzerinde önceden mutabakat sağlanan bir belgeyi imzalamayı reddettiğine işaret eden Zaharova, "Silahlı güçlerin tüm temas hattı boyunca çekilmesine ilişkin hükmün kaldırılmasını talep etti. Bunun yerine, güçlerin yalnızca üç alanda çekilmesine ilişkin ifadelerde ısrar etti. Ancak daha sonra bu taahhütlerini bile yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Ağustos 2022’de yaptığı açıklamalarda hiçbir taahhüdü yerine getirmeyi planlamadıklarını ve bunun yerine Rusya ile savaşa hazırlandıklarını “itiraf ettiklerini” vurguladı.

Ukrayna’nın, Almanya ve Fransa tarafından savaşa hazırlık konusunda desteklendiğine işaret eden Zaharova, "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hiç kimsenin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi planlamadığını ve Ukrayna'nın Donbas sorununu güçle çözmeye hazırlanırken zaman kazanmak için anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi." açıklamasını yaptı.

Zaharova, benzer bir durumun yine yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi, aynı ülkeler, Ukrayna ordusuna nefes aldırmak ve askeri yeteneklerini geri kazanarak Rusya ile çatışmaya devam etmesi için 30 günlük ateşkes çağrısı yapıyor."

AA

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