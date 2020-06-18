"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

'Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı öldü'

18 Haziran 2020, Perşembe 20:32
Rusya Federal Sağlık Gözetim Servisi Başkanı Alla Samoylova, ülkede bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 500'e yakın sağlık çalışanının öldüğünü bildirdi.

Samoylova, video konferansla düzenlenen "Sağlık Çalışanların Güvenliği: Sorunlar, Analizler ve Çözümler Konferansı"nda ülkedeki Kovid-19 salgınına dair açıklamalarda bulundu.

Başlangıç döneminde salgına karşı hazır olmadıklarını ve sağlık çalışanlarının yeterli koruyucu ekipmanlarının bulunmadığını belirten Samoylova, "Ölenlerden 489'u sağlık çalışanıdır. Yani 500'e yakın meslektaşımızı kaybettik." dedi.

Öte yandan, konferansın ardından Roszdravnadzor'dan yapılan açıklamada, Samoylova'nın açıklamaları teyit edilmedi.

Açıklamada, rakamın resmi olmadığı bildirildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 790 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 561 bin 91’e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, son bir günde ölü sayısının 182 artarak 7 bin 660’a, iyileşen sayısının 9 bin 621 artarak 313 bin 963’e ulaştığı kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar

    Hak kayıpları âcilen telâfi edilmeli

    Son 24 saatte dünya genelindeki gelişmeler

    ''Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi''

    'Vaka sayısında 125 azalma oldu'

    'Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı öldü'

    Yeni Zelanda 7,4'le sallandı

    'Hafter muhatap alınmamalı'

    PFDK, Koç ve Özsoy'a ilişkin kararını açıkladı

    Binali Yıldırım'a TBMM Başkanlığı sorusu

    Artvin - Erzurum kara yolunda heyelan!

    ABD'de ölü sayısı 119 bin 955'e yükseldi

    Demirel eserleriyle milletin gönlünde yer etti

    LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelge 81 ile gönderildi

    AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzatma kararı aldı

    ABD'de geçen hafta 1,5 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

    Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

    'Dünya nüfusunun yüzde 1'i zorla yerinden edildi'

    Irak'tan İran'ın Bağdat Büyükelçisine nota

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme hızlanırken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar
    Ali FERŞADOĞLU

    Affa müstahak olmak için ne yapmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırganlaşan tenkit virüsü
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin siyasî vazifesi
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde küre-i arz bahçesine gir
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir akıl lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her derde bir ‘gün’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.