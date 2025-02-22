"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Rusya: Krizin çözümü bağımsız Filistin

22 Şubat 2025, Cumartesi 03:26
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze'deki krizin ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğini belirterek "Çözülmeyen Filistin meselesi, sadece Gazze'de değil Lübnan, Suriye ve Yemen'de de şiddeti artırdı." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Batı'nın dünya üzerinde egemenliğini sürdürme girişiminde bulunduğunu, bunun çok kutupluluk gerçeğine aykırı olduğunu dile getiren Lavrov, jeopolitik durumun da istikrarsızlaşmasına yol açtığını belirtti.

Lavrov, "Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına rağmen sömürgecilik, bugüne kadar ortadan kaldırılamadı. Dünyada hala kendi başına yönetilmeyen 17 bölge bulunuyor. Sömürgeci uygulamalar siyasette, ekonomide, toplumsal ve kültürel alanda güçleniyor." ifadelerini kullandı.

"Sorunun nihai çözümü ancak iki devletli formül"

Dünyada gerginlik noktalarının çoğaldığına işaret eden Lavrov, şunları kaydetti:

"Çözülmeyen Filistin meselesi, sadece Gazze'de değil Lübnan, Suriye, Yemen'de de şiddeti artırdı. Son 1,5 yılda 47 bin Filistinli sivil, Arap-İsrail çatışmaları sonucu hayatını kaybetti. ​​​​​​​Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek rakam. Sorunun nihai çözümü ancak iki devletli formül, İsrail ile barış ve güvenlik içinde varlığını sürdürebilecek bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün."

"NATO'nun Avrupa'da genişlemesi, Ukrayna krizine yol açtı"

Asya Pasifik bölgesindeki duruma değinen Lavrov, NATO'nun bu bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bölge ülkelerinin gelişimini engellemeye çalıştığını söyledi.

NATO'nun Avrupa'da genişlemesinin Ukrayna krizine yol açtığını kaydeden Lavrov, "Kiev yönetimine kontrolsüz maddi destek ve silah sağlanması, krizin sonlandırılmasını engelliyor ancak Ukrayna'daki krize sebep olan temel nedenlerin ortadan kaldırılması durumunda çözülebileceği bilinci yerleşmeye başladı." dedi.

Lavrov, tüm bu konuların Rusya ile ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 18 Şubat'ta yapılan istişare toplantısında ele alındığını aktardı.

NATO'nun Irak, Libya, Afganistan ve Suriye'deki eylemlerinin "uluslararası terörizmin oluşturduğu tehdidi artırdığını" söyleyen Lavrov, ​​​​​​​​​​"Dünyanın her bir yerindeki terör grupları, Ukrayna'dan sızan Batılı silahlarla besleniyor." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, çok kutuplu dünya düzeninde hegemonya ve bloklaşma yönündeki siyasetin yer alamaması gerektiğini vurgulayarak "Batı'nın yeni bir güç dengesini kabul etme, diğer ülkelerle karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmaya başlamasının zamanı geldi. Amerikan meslektaşlarımızla Riyad'da bunu da ele aldık ve uluslararası ilişkilerin, her ülkenin ulusal çıkarları temelinde kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Jeopolitik çelişkiler ancak BM kararları ve yapıcı işbirliği yoluyla çözülebilir." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam Birliği sağlam bir duvardır

    Netanyahu, bir Filistinlinin evine baskın düzenledi!

    Hür fikre tahammülsüzluk en büyük problemlerden

    Kanadalılar ABD'ye karşı birleşti

    Rusya: Krizin çözümü bağımsız Filistin

    'Zelenskiy'nin müzakerelere katılması çok önemli değil'

    AB'nin 300 bin askere ihtiyacı var

    'Bu fotoğraflara yatırımcı gelir mi?'

    Kaçacaklar mıydı?

    AB Türkiye ile güçlü ilişki kurmak istiyor

    Borrell’den, Trump’ın tehcir planına sert tepki: Savaş suçu

    İslam ülkeleri birlik olmalı
    📷

    (Merhum) Mehmet Kutlular'dan hizmet hatıraları: Birliğimizi gazete sağlar

    Okuyucu Yeni Asya'ya sahip çıktı

    Açlık gerçeğini TÜSİAD resmiyle kapatamazsın

    Fenerbahçe, Rangers ile eşleşti

    Siyasetin gündemini yargı belirliyor - Son yaşananlar Türkiye'ye yakışmıyor

    Emekliler bayram ikramiyesinden umutsuz
    📷

    YENİ ASYA 56. YIL MESAJLARI - SAĞDUYU VE VİCDANIN SESİ

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Olmayan kanun uygulanır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Siyasal İslâm” mı “Siyasal İslâmcılık” mı?
    Cevher İLHAN

    Harika “ekonomik buluş!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahribata karşı manevi tamir
    Ali FERŞADOĞLU

    Manevî bombardıman altındaki gençlere ulaşmalıyız!
    Risale-i Nur'dan

    Kâinattaki nizama hangi parmak karışabilir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şemseddin ÇAKIR

    Zıtların dinamiği
    H. Muharrem OKUR

    Hizmetteki sır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.