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10 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Rusya son 1 haftada 1200 güdümlü bombayla saldırdı

10 Mart 2025, Pazartesi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 1200 güdümlü bomba ve 80'den fazla füze kullandığını bildirdi.

Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi paylaştı.

Zelenskiy, Rusların sadece son bir hafta içinde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında 1200 güdümlü bomba ve farklı türden 80'den fazla füze kullandığını belirtti.

Ayrıca Rus ordusunun bu sürede ülkesine yaklaşık 870 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını aktaran Zelenskiy, Rusların bu İHA'larda yabancı menşeli bileşenler kullandığını vurguladı ve bu ülkeye yönelik yaptırımların artması gerektiğini savundu.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefikleriyle çalışmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Adil bir barışın ve güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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