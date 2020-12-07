Rusya: Türkiye’nin kararını bekliyoruz

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov Türkiye’ye S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmanın tamamen kapandığını söyledi.

Çemezov, “Sistemin bütün unsurları Türkiye’ye gönderildi, Rusya da kendi adına tüm ödemeyi aldı. İkinci anlaşmanın yerine getirilmesi Türkiye’nin kararına bağlı” ifadelerini kullandı. Sputnik’in haberine göre, Çemezov ayrıca “Şu an top Türkiye tarafında, partnerlerimizin kararlarını bekliyoruz. Rosoboroneksport Türk tarafıyla sürekli temas halinde ve daha fazla işbirliği gerçekleştirilmesi konusunu görüşüyor. Aynı zamanda unsurların üretim ihtimalini, orada neler üretilebileceğini görüşüyoruz” dedi.

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