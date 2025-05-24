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24 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

AB'den ABD'ye: Çıkarlarımızı savunmaya hazırız

24 Mayıs 2025, Cumartesi 19:54
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin tehdit yerine karşılıklı saygı ile yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye yüzde 50 düzeyinde tarife uygulanmasını önermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Sefcovic, AB'nin her iki tarafın faydasına bir ticaret anlaşması yapmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Sefcovic, "AB-ABD ticareti eşsizdir ve tehditler değil karşılıklı saygı tarafından yönlendirilmelidir." ifadesini kullandı.​​​​​​​

AB Komisyonunun ticaret anlaşması konusunda iyi niyetle çalışmaya hazır olduğuna işaret eden Sefcovic, "Çıkarlarımızı savunmaya hazırız." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığına işaret ederek, şunları kaydetmişti:

"Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak."

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın, ticaret müzakerelerinde AB’nin sunduğu tekliflerin diğer önemli ticaret partnerlerinden gelenlerle aynı "kalitede" olmadığını düşündüğünü, Birliğe yönelik son tarife açıklamalarının AB'yi "harekete geçirmesini" umduğunu belirtmişti.

AA

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