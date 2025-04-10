Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 6 saatlik görüşme

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yaklaşık 6 saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alındığı görüşme, Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 09.45'te başladı ve 15.35'te sona erdi.

Görüşmenin ardından ABD heyeti, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Görüşmeye, Türk ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

Ana gündem "büyükelçilik operasyonları"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul'daki ikinci görüşmede yalnızca "büyükelçilik operasyonlarına" odaklanılacağını, Ukrayna'nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.

Bruce, "ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek." demişti.

İlk olarak 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna'daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

Taraflar, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti. Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.