"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk

06 Mayıs 2026, Çarşamba 01:05
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, son yazısında ekonomi, toplumsal yapı ve demografik değişim üzerinden iktidarın yönetim performansını eleştirdi. Taşgetiren, artan enflasyon, düşen alım gücü ve nüfus artış hızındaki gerilemenin Türkiye’yi ciddî bir kriz tablosuna sürüklediğini vurguladı.

Taşgetiren, TÜİK’in açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarına değinerek, “Dolar milyonerlerinin sayısının ikiye katlandığı, buna karşılık orta gelir grubunun artık ‘Fukara’ kategorisine girdiği bir ülkeyi anlatıyor rakamlar. ‘Ben ekonomistim, onların kafası basmaz’ denildiği günlerden bugüne geldik. Şu anda ekonomiyi Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek yönetiyor, bir de Merkez Bankası” diye yazdı. 

“Lüks hayatlar” ve gelir uçurumu

Türkiye’de gelir ile gider arasındaki makasın açıldığını belirten Taşgetiren, “Bir de ‘Peki bu lüks hayatlar neyin nesi?’ diye sorulmuyor mu? Soralım ülkeyi yönetenlere, nasıl oluyor bu? Sizin yönetiminizle gerçekten on milyonlar açlık–yoksulluk girdabında debelenirken, diyelim bir on milyonun da lüks–sefahat içinde olabilmesi sizin marifetli yönetiminizin eseri mi yoksa, saldım çayıra Mevlâm kayıra türünden bir ekonomi–politik yönetim mi söz konusu? Enflasyon hedefleriniz tutmuyor, sürekli güncelliyorsunuz, neyi yönetemiyorsunuz ya da kim gelip yönetecek de insanlar sağlıklı bir ekonomi öngörüsünde bulunacak?” diye sordu.

Okunma Sayısı: 405
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?

    İsrail borç batağında

    Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler

    Kölelikten işçiliğe ve sonrasına: Emeğin serüveni

    Hürmüz Boğazı'nda başlatılan "Özgürlük Projesi'ne" rağmen İran'la ateşkesin bitmediğini belirtti

    7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiler

    İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Hüseyin Oral yurda döndü

    Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

    Nevşehir'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiyi vurdu: 2 kişi öldü

    Enflasyonda büyük sıçrama

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya

    Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk
    Genel

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?
    Genel

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi
    Genel

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler
    Genel

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak
    Genel

    İsrail borç batağında
    Genel

    Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.