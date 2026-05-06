Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, son yazısında ekonomi, toplumsal yapı ve demografik değişim üzerinden iktidarın yönetim performansını eleştirdi. Taşgetiren, artan enflasyon, düşen alım gücü ve nüfus artış hızındaki gerilemenin Türkiye’yi ciddî bir kriz tablosuna sürüklediğini vurguladı.

Taşgetiren, TÜİK’in açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarına değinerek, “Dolar milyonerlerinin sayısının ikiye katlandığı, buna karşılık orta gelir grubunun artık ‘Fukara’ kategorisine girdiği bir ülkeyi anlatıyor rakamlar. ‘Ben ekonomistim, onların kafası basmaz’ denildiği günlerden bugüne geldik. Şu anda ekonomiyi Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek yönetiyor, bir de Merkez Bankası” diye yazdı.

“Lüks hayatlar” ve gelir uçurumu

Türkiye’de gelir ile gider arasındaki makasın açıldığını belirten Taşgetiren, “Bir de ‘Peki bu lüks hayatlar neyin nesi?’ diye sorulmuyor mu? Soralım ülkeyi yönetenlere, nasıl oluyor bu? Sizin yönetiminizle gerçekten on milyonlar açlık–yoksulluk girdabında debelenirken, diyelim bir on milyonun da lüks–sefahat içinde olabilmesi sizin marifetli yönetiminizin eseri mi yoksa, saldım çayıra Mevlâm kayıra türünden bir ekonomi–politik yönetim mi söz konusu? Enflasyon hedefleriniz tutmuyor, sürekli güncelliyorsunuz, neyi yönetemiyorsunuz ya da kim gelip yönetecek de insanlar sağlıklı bir ekonomi öngörüsünde bulunacak?” diye sordu.