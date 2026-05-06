Konyaspor, Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'ndan eledi - Sergen Yalçın istifaya davet edildi

Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi.

İlk yarı

6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı

65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında, Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine çıkardığı pasa gelişine vuran Bardhi'nin şutunda, top az farkla dışarı gitti.

81. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı.

90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Olaitan'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Konyaspor, maçı 1-0 kazanarak finale çıktı.

Direklere takıldı

Beşiktaş, Konyaspor karşısında iki kez direkleri geçemedi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında El Bilal Toure'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üst direkten dönerken siyah-beyazlıların taraftar desteğiyle rakip kalede etkili olduğu bölümlerde bir kez daha direk gole izin vermedi. 65'inci dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda top bir kez daha direkten döndü

Yine evinde elendi

Kupaya Tüpraş Stadı'nda veda eden Beşiktaş, geçen sezonki sonun benzerini yaşadı.

Geçen sezon çeyrek final maçında Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'nda saf dışı kalmıştı.

Taraftar istedi, Cerny girdi

Beşiktaş'ın maçtaki tek oyuncu değişikliği, taraftarın tezahüratları sonrası gerçekleşti.

Tribünlerin 82. dakikada Vaclav Cerny'nin oyuna girmesi için Çek oyuncunun adına tezahürat yapmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, maçtaki tek hamlesini yaptı ve 83. dakikada Asllani'nin yerine Cerny oyuna girdi.

Sergen Yalçın istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Penaltı golünün ardından tepkisini önce yönetime yönelten siyah-beyazlı futbolseverler, daha sonra Sergen Yalçın için "Sergen istifa" tezahüratı yaptı.

​​​​Konyaspor ikinci kez finalde

Geçen sezon yarı finalde Galatasaray'a 5-1 yenilerek final şansını kaybeden Konyaspor, Beşiktaş'ı eleyerek tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.

İlk finalini 2016-2017 sezonunda oynayan yeşil-beyazlı ekip, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta RAMS Başakşehir'e penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

İlhan Palut: Kupa için her şeyimizi zorlayacağımızı düşünüp güzel hayaller kuruyoruz

TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, kupayı kazanma hayalleri kurduklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, son düdükten sonra büyük bir rahatlık hissettiklerini belirterek, "İnanılmaz bir rahatlama oldu. Biz teknik direktörler stresi kenarda çaresizce yaşıyoruz. 90 dakika inanılmaz stresliydi. Bittikten sonra rahatlama ve huzur hissettim. Buraya kadar gelmişken kupa için her şeyimizi zorlayacağımızı düşünüp güzel hayaller kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Palut, şunları kaydetti:

"Uzun süredir kupaya odaklanan bir teknik heyet, futbolcu ve taraftar vardı. Rakip güçlü bir takım. Güçlü oyuncuları var. Bunun yanı sıra deplasman takımı için zor bir ambiyans. Bunların hepsi bir araya gelince zor bir maç beklediği aşikardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe galibiyeti sonrası final ve kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir ve bunu çok isteyen bir oyuncu grubu, kazanmak isteyen teknik ekip vardı. İlk yarıda bizim için söylenecek pozitif bir şey yok. Ne doğru baskı yaptık ne de topu ayağımızda tutabildik. Tek iyi yanı birinci ve ikinci bölge savunmasını doğru yapıp net pozisyon vermedik. İlk yarıyı 0-0 bitirmek maçın devamı adına bizim için şanstı. İkinci yarıda oyun dengelendi. Beşiktaş daha etkindi ama iyi oynamadığımız dakikalarda mücadele modunu açtık ve savaştık. Penaltı inanılmaz bir dakikaydı bizim için. Beşiktaş üstünlüğüyle geçen maçta oyuncular inanılmaz mücadele etti. Mücadelelerini bir dakika bırakmadılar. Taraftarımızı evlerine mutlu göndermek camiamız için pozitif bir durum. Oyuncularımın savaşması maçı son dakikada olsa da bize getirdi."

Palut, finalde gönlünden geçen rakibin kim olduğu yönündeki soru üzerine, iki takıma da saygı duyduğunu kaydederek, "Finale çıkan takım o gün elinden geleni verecektir." dedi.

Penaltı pozisyonuyla ilgili de tecrübeli teknik adam, "Ekrandan baktığımda aksiyonun içeride devam ettiğini net şekilde gördüm. İçeride faulün devam edip etmediğini bilmiyorum ama ekrana baktığımda penaltı olduğuna emin oldum." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamızı istiyorsa bırakırız, ondan şüpheleri olmasın

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kendisine yönelik protestoları normal karşıladığını belirterek, "Taraftar istifa diye bağırabilir. Başarısızlıkta sorumluluğu benim almam çok normal. Önümüzde 2 maç var. Bırakıp gitmek doğru olmaz. Müsaade ederlerse 2 maç oynamak durumundayız. Biz de bu süreçte bazı değerlendirmeler yapacağız. Taraftar bırakmamızı istiyorsa bırakırız, ondan şüpheleri olmasın." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın üzgün olduklarını ifade ederek, "Son hedefimiz kupayı kazanmaktı, bu akşam itibariyle onu beceremedik. Oyunu yorumlamaya gerek yok. Rakibin isabetli şutu olmadığı bir maçı kaybettik. Futbolda maalesef bunlar insanın başına gelebiliyor. Oyuncularımız da moralsiz. Onlar da çok konsantre olmuşlardı ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Ligde 2 maç kaldı. Onlar da hedef maçı değil. Oyunun tamamında üstün olan ve gol atmaya çalışan takım görüntüsü verdik. Rakibin tek isabetli şut penaltı. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Futbolda şans faktörü de önemlidir. Bu penaltı işine alıştık. Derbilerde de başımıza geliyor. Hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da normal karşılamıyorum. Hakemlerin rakibi oyuna sokma çabasını daha önce de yaşadık. Hakemlerin bize karşı bu kadar olumsuz olması, rakipleri oyunda tutmaya çalışması çok enteresan. Oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan takım arasında oynanan bir maçtı." diye konuştu.

Beşiktaş'ta bir yapılanma gerçekleştirildiğini vurgulayan Yalçın şunları kaydetti:

"İlk defa elenmiyoruz. Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor ama her zaman istediklerimizi başaramıyoruz hayatta. Sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz, kadro değişikliğimiz yok. Geçen hafta Gaziantep maçında rotasyon yapıldığı için tepki aldık. Maalesef çok fazla eleştiri var. Ben en doğru şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Devre arasında bir değişim yaşandı. Belki tarihte böyle bir değişim olmadı. Çok doğru bir değişim olduğunu düşünüyorum. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz diye daha önce de söyledim. Zamanla işlerin düzeldiğini düşünüyorum. İyi oyuncular aldık. Takımı toparladık. Sonuçlar gelmeye başladı. Hedefin uzağında kaldık ama bu normal. Taraftar kısa metraj bir başarı istiyor ama burası Anadolu takımı değil. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmak. Bu sene öyle bir pozisyonumuz yok. Bu sene öyle bir kadro derinliğimiz yoktu. Taraftar da tepkisinde haklı. Protesto edebilirler. Onlara karşı saygılıyız. Ben ve ekibim işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk için neler yapılması gerektiğini biliyoruz."

Blaz Kramer: Finale çıkmak kolay olmadı

TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Blaz Kramer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Finale çıktıkları için mutlu olduğunu dile getiren Sloven oyuncu, "Çok güzel, inanılmaz bir duygu. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Her birimiz çok mutluyuz. Kolay bir sezon olmadı. Nitekim finale çıkmak da kolay olmadı. Zoru başardık. Tüm sezon boyunca çok mücadele ettik. İyi zamanlarımız oldu, kötü periyotlarımız oldu. Son zamanlarda iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Başarılı bir şekilde finale gittiğimizi düşünüyorum. Her gün finale gitmediğimizi biliyorum. İyi bir şekilde hazırlanıp kupayı camiamıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kramer, kupada önce Fenerbahçe'yi daha sonra Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında attıkları gollerle elemelerinin hatırlatılması üzerine, "Son dakika bulduğumuz golleri şans olarak değerlendiremeyiz. Bu durum maç boyunca odaklandığımızı da gösteriyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Finale hak etmiş bir şekilde gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu: Konyaspor camiasında da kupa kazanmak benim için çok özel olur

TÜMOSAN Konyaspor'da sol bek oynayan Berkan Kutlu, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok iyi mücadele ettiklerini belirterek sözlerine başlayan 28 yaşındaki futbolcu, "Çok savaştık. Beşiktaş, taraftarının önünde oynadığı için tabii ki daha dominant taraftı. Onlar da maç içinde çok aksiyonlar üretti. Ama biz iyi defans yaparak bunlara iyi karşılık verdik. Müsabakanın son dakikalarında da güzel bir kontra atak sonrası penaltıyı kazandık ve golü attık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak pes etmediklerini dile getiren deneyimli oyuncu, "Son yıllarda Galatasaray ile birlikte kupa kazanmak benim için bir alışkanlık olmuştu. Konyaspor camiasında da kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü Anadolu takımlarıyla bunu gerçekleştirmek çok daha zor. Burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzonspor'u da yendik. Galatasaray'ı da iç sahada yendik. Konyaspor'un bence çok iyi bir hocası var. Çok iyi bir takım ruhu var. Bu arada çok iyi insanlarla tanıştım, Konyaspor'a geldiğim için mutluyum." diye konuştu.

Yarı finalde Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinden hak eden tarafın finalde rakipleri olmasını istediğini aktaran Berkan Kutlu, "Final maçları tek maç, çok zor. Güzel bir maç olsun. Hata olmayan iyi bir maç olmasını bekliyorum. Özellikle bir takım tercihim yok." değerlendirmesinde bulundu.

Adil Demirbağ: Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kazanmak istiyorum

TÜMOSAN Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ (28), Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Maçta çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Demirbağ, "Ben takım arkadaşlarıma yardımcı oluyorum, onlar bana yardımcı oluyor. Benim bir hayalim var, hayalimi gerçekleştirmek için onlar bana çok yardımcı oluyor. Türkiye Kupası finalinde karşımıza gelecek takım hiç fark etmeksizin Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kazanmak istiyorum. Bugün de çok önemli bir camiaya karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Sonuçta bu statta kazanmak kolay değil. Çok iyi mücadele ederek, zaman zaman kontrataklarla, zaman zaman set oyunuyla hücumlar, pozisyonlar yakaladık. Büyük camialara karşı pozisyon da veriyorsunuz. Kalemizi iyi savunduk, kazandığımız için de çok mutluyum." dedi.

Teknik direktör İlhan Palut'tan övgüyle söz eden Demirbağ, şunları kaydetti:

“Hocamızı çok iyi tanıyan biri olarak, ilk geldiğinde bizim analizimizi yapmış. Mental olarak düşük bir takımı devraldı. İlk dokunuşları mentalimizi yükseltmek, özgüvenimizi yükseltmek oldu ve bunu başardı. Ben de kendisine yardımcı oldum, diğer arkadaşlarımız da yardımcı oldular. Sonuçta Süper Lig'de ve Konyaspor gibi büyük bir camiada oynuyorsak kötü futbolcular değiliz. Mental düşüşler zaman zaman oluyor. Mental düşüşü yukarı çekmek hocamıza düştü. Kaptan olarak ben yardımcı olmaya çalıştım. İvme olarak yukarıya çıktık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda ve final maçımızda ivmeyi yukarıda tutup biz kupayı almak istiyoruz. Ligde de iki maçımız var, inşallah ikisini de kazanıp Konyaspor'umuzun her daim en iyi yerde sezonu bitirmesini istiyoruz.”

“Dünya Kupası'nda ABD'de olacağıma inanıyorum”

Demirbağ, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile ABD'de olacağına inandığının altını çizdi.

Antrenmanların haricinde ekstra çalışmalar yaptığını anlatan Demirbağ, "Herkesin hayali olduğu gibi benim de bir hayalim var. Allah nasip ederse Dünya Kupası'nda ABD'de olacağıma inanıyorum. Kalpten söylüyorum, çok büyük fedakarlıklar yapıyorum. Yukarı çıkmak çok zor, yukarıda tutunmak daha da zor. Benim iki kızım var, küçük oldukları için zaman zaman kendimi kampa alıyorum, tesise gidip yatmak zorunda kalıyorum. Eşim bunu çok olgunlukla karşılıyor. Çünkü benim bir hayalim var, kendisi beni en iyi tanıyan biri olarak bana yardımcı oluyor. Ekstra hocalarım var. Mentorümüz var. Bana herkes seferber olmuş halde yardımcı olmaya çalışıyor, ben de onların başlarını yere eğdirmemeye çalışıyorum. A Milli Takım, Montella hocamızın kararı ama ben ABD'de olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Demirbağ, İtalyan teknik adamla hiç görüşmediğini dile getirerek, "Konyaspor'umuzu ziyarete geldiğinde yardımcısıyla görüştüm. Sonuçta bir oyuncu havuzu var. Bir Türk oyuncu olarak o havuzun içerisindeyim ama orada seçilenleri hocamız belirliyor. Ben sadece hayal ediyorum ve hayalimin gerçek olması için dua ediyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. ABD'de olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.