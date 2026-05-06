Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız

İç Anadolu bölgesindeki üniversite gençleri ile bir araya gelen Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, "Bizim iki misyonumuz olmalı; bir yandan girişimcilik yönünüzü canlı tutmak, diğer yandan ahlâkî değerlerimizin yeniden filizlenmesini sağlamak" dedi.

Aksaray Üniversitesi Kampüs360 Girişimcilik ve Teknoloji Topluluğu'nun organizasyonuyla düzenlenen “Girişimcilik Fikirleri Buluşuyor” projesi Aksaray Üniversitesi'nde gerçekleşti. Aksaray, Konya, Kayseri ve Kırıkkale Üniversitelerinden çok sayıda gencin katıldığı programda ASÜ Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Süleyman Yılmaz “Yeni Nesil Teknolojilere Fütüristik Bakış ve Değer Algımız” konulu bir konferans verdi.

BULUŞLAR VE YATIRIMCI

Konferansın başında, Steve Jobs, Alan Turing, Alan Musk gibi isimlerin ileri sürdükleri fikirlerin önce karşılık bulmadığını hatırlatan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, "Steve Jobs’un Silikon Vadisinde Hewlett-Packard’a (HP) sunduğu fikirler çok saçma bulunmuş, bu reddediliş Jobs’a fikrini kurduğu Apple Şirketi üzerinden gerçekleştirme fırsatı vermiştir" dedi.

İnsanlık tarihinde Atina ve Harran Okullarının öncülüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Komşu coğrafyalar bu okullarla ihya olmuş, o dönemde yetişen önemli karakterler tarihe, bilime, felsefeye ve düşünceye damgasını vurmuştur" diye konuştu.

CERN YALNIZCA LABORATUVAR DEĞİL

1900’lü yılların başında atomla ilgili yürütülen araştırmaların, 1950’den sonra dünya uluslarının katkısıyla İsviçre’nin Cenevre şehrinde CERN parçacık hızlandırıcı laboratuvarının kurulmasıyla en parlak seviyeye ulaştığını gençlere anlatan Yılmaz, "Çoklu ulusların kurduğu bu laboratuvarda Endüstri 5.0’a dönük çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Konuşmasında teknolojinin hayat için kolaylık, konfor, iletişim alanında hızlı bir devrim yaptığını dile getiren Yılmaz, "Peki ya değerlerimiz, kimliğimizin inşası eş zamanlı gelişmelerden etkileniyor mu? Elbette etkileniyor! Artık entelektüel birikim sahibi isimler yetişmiyor, dünyayı vasatlar yönetiyor. Millî, manevî ve evrensel değerlerimiz her geçen gün dejenere oluyor" sözleriyle teknoloji ve değerler arasındaki duruma dikkat çekti.

İKİ MİSYONUMUZ OLMALI

Konferansta gençlere, "Peki bizler ne yapmalıyız?" sorusunu yönelten Yılmaz, "Bizim iki misyonumuz olmalı; bir yandan bilim, teknoloji, inovasyon, girişimcilik yönünüzü canlı tutmak, diğer yandan ahlâkî ve etik değerlerimizin yeniden filizlenmesini sağlamak" sözleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN