"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız

06 Mayıs 2026, Çarşamba 08:49
İç Anadolu bölgesindeki üniversite gençleri ile bir araya gelen Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, "Bizim iki misyonumuz olmalı; bir yandan girişimcilik yönünüzü canlı tutmak, diğer yandan ahlâkî değerlerimizin yeniden filizlenmesini sağlamak" dedi.

Aksaray Üniversitesi Kampüs360 Girişimcilik ve Teknoloji Topluluğu'nun organizasyonuyla düzenlenen “Girişimcilik Fikirleri Buluşuyor” projesi Aksaray Üniversitesi'nde gerçekleşti. Aksaray, Konya, Kayseri ve Kırıkkale Üniversitelerinden çok sayıda gencin katıldığı programda ASÜ Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Süleyman Yılmaz “Yeni Nesil Teknolojilere Fütüristik Bakış ve Değer Algımız” konulu bir konferans verdi.

BULUŞLAR VE YATIRIMCI

Konferansın başında, Steve Jobs, Alan Turing, Alan Musk gibi isimlerin ileri sürdükleri fikirlerin önce karşılık bulmadığını hatırlatan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, "Steve Jobs’un Silikon Vadisinde Hewlett-Packard’a (HP) sunduğu fikirler çok saçma bulunmuş, bu reddediliş Jobs’a fikrini kurduğu Apple Şirketi üzerinden gerçekleştirme fırsatı vermiştir" dedi. 

İnsanlık tarihinde Atina ve Harran Okullarının öncülüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Komşu coğrafyalar bu okullarla ihya olmuş, o dönemde yetişen önemli karakterler tarihe, bilime, felsefeye ve düşünceye damgasını vurmuştur" diye konuştu.  

CERN YALNIZCA LABORATUVAR DEĞİL 

1900’lü yılların başında atomla ilgili yürütülen araştırmaların, 1950’den sonra dünya uluslarının katkısıyla İsviçre’nin Cenevre şehrinde CERN parçacık hızlandırıcı laboratuvarının kurulmasıyla en parlak seviyeye ulaştığını gençlere anlatan Yılmaz, "Çoklu ulusların kurduğu bu laboratuvarda Endüstri 5.0’a dönük çalışmalar devam etmektedir" dedi. 

Konuşmasında teknolojinin hayat için kolaylık, konfor, iletişim alanında hızlı bir devrim yaptığını dile getiren Yılmaz, "Peki ya değerlerimiz, kimliğimizin inşası eş zamanlı gelişmelerden etkileniyor mu? Elbette etkileniyor! Artık entelektüel birikim sahibi isimler yetişmiyor, dünyayı vasatlar yönetiyor. Millî, manevî ve evrensel değerlerimiz her geçen gün dejenere oluyor" sözleriyle teknoloji ve değerler arasındaki duruma dikkat çekti. 

İKİ MİSYONUMUZ OLMALI

Konferansta gençlere, "Peki bizler ne yapmalıyız?" sorusunu yönelten Yılmaz, "Bizim iki misyonumuz olmalı; bir yandan bilim, teknoloji, inovasyon, girişimcilik yönünüzü canlı tutmak, diğer yandan ahlâkî ve etik değerlerimizin yeniden filizlenmesini sağlamak" sözleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Okunma Sayısı: 448
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazetecilere baskıya son verin

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    AKP: Gündemimizde ara zam yok

    Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

    İran Kirmanşah'da 5 büyüklüğünde deprem

    ABD’de Kur’ân sadâsı

    Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

    Kadına şiddete “ama”sız “hayır”

    Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?

    İsrail borç batağında

    Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler

    Kölelikten işçiliğe ve sonrasına: Emeğin serüveni

    Hürmüz Boğazı'nda başlatılan "Özgürlük Projesi'ne" rağmen İran'la ateşkesin bitmediğini belirtti

    7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk
    Genel

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?
    Genel

    İsrail borç batağında
    Genel

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi
    Genel

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak
    Genel

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız
    Genel

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.