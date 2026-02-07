"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

07 Şubat 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Biz mu’cizeleri azap vermek için değil, ancak âhiret azâbından korkutmak için göndeririz.

İsrâ Suresi: 59

HADİS:

Bakılması haram olan şeylere karşı gözlerinizi yumunuz. Pislik ve kötülüklerden uzak durunuz. Cehennemliklerin işlerinden sakınınız.

Camiü’s-Sağir, No: 2780

    Prime göre maaş

    6 Şubat unutulmadı - 3 yıl geçti, hâlâ bulunamayan cenazeler var

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 6 Şubat felâketinin büyük bölümü önlenebilirdi

    Yeni bir filo hazırlanıyor

    Güç, hukukun yerini almamalı

    İran ile ABD arasında yapılan görüşmeler sona erdi

    Pakistan'da cuma namazı sırasında camide patlama: En az 31 ölü, 169 yaralı

    Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

    Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı

    Erzincan Kemah'da 4,9 büyüklüğünde deprem

    Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın

    HRW: Bunun adı soykırım - Naaşlar param parça

    Vatandaşlarına tekrar "İran'ı hemen terkedin" çağrısı yaptı

    Tarımda ithalata 22.8 milyar dolar gitti

    Bin yılın depremi olur

    Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 1 yılda 2 kattan fazla arttı

    Yeni sefer 29 Mart'ta: Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak

    İran: Füze programımız müzakereye kapalı

    Deprem enkazından gelen sesler...

