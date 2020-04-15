Serrac: Hafter ile masaya oturmayacağım

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya halkına karşı giriştiği suçlardan ötürü darbeci general Halife Hafter ile masaya oturmayacağını bildirdi.

Uluslararası tanınırlığa sahip UMH Başbakanı es-Serrac, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in başlattığı iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi, İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya değerlendirdi.

Serrac, ''UMH güçlerinin Tunus’a giden yoldaki Sarman ve Sabrata kentlerini yeniden ele geçirdiği ve 4 Nisan 2019'dan bu yana darbeci Hafter’in milisleriyle çatışma halinde olduğunun'' anımsatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Libya için kötü bir yıl oldu. Öyle bir yıl ki; binlerce vatan evladının hayatını kaybettiği üzücü ve acı dolu bir yıl. Saldırı, on binlerce ailenin yerlerinden edilmesine, kamu ve özel kurumların tahrip edilmesine yol açtı. Ama biz saldırgana cevabını verdik. Diğer kentlerin evlatları, Trablus’u desteklemek için buraya gelerek, başkentli vatandaşlarla vücutlarını cesaretli ve fedakarca siper ettiler. Ülkeye, diktatörlük getirmeyi isteyen projeyi başarısızlığa uğrattılar."

Hafter ile masaya oturacak mı?

Serrac, şunları kaydetti:

"Aradan geçen bir yılın sonunda, Sabrata ve Sarman gibi şehirleri yeniden ele geçirdik. Güçlüyüz ve değişmez bir hedef olan saldırganı geri püskürtme hedefi istikametinde doğru adımlarla ilerliyoruz. İnşallah pek yakında bu gerçeğe dönüşecek."

Darbeci general Hafter ile günün birinde masaya oturup oturmayacağı sorusuna Serrac, "Libya halkına karşı giriştiği suçlar ve yol açtığı felaketlerden sonra Hafter ile masaya oturmayacağım. Biz tartışmalarımızı her zaman siyasi bir süreç aracılığıyla çözmenin yollarını aradık ancak varılan her anlaşma, Hafter tarafından inkar edildi. Libya, tek bir insana ya da bir grup insana tabi tutulamaz." yanıtını verdi.