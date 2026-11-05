Maden işçilerinin hak arayışı sürüyor: Üretim durduruldu!

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilik'te çalışan işçiler, ödenmeyen ücretleri ve TİS alacakları için iki koldan eylem başlattı. Jandarma engeline rağmen hak arayışını sürdüren işçilerin eylemi sonrası şirket yönetimi, "iş barışının bozulduğu" gerekçesiyle üretimi ikinci bir duyuruya kadar tamamen durdurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işçileri, ödenmeyen ücretleri ve Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) doğan birikmiş alacakları için eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin hak arayışı üzerine şirket yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar işletmedeki üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Jandarma engeli ve TKİ önünde toplanma Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, yaklaşık iki yıldır ödenmeyen işçilik alacakları, bayram ödemeleri, primler ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gece saatlerinde maden sahasına gitmek istedi. Ancak maden yolundaki kantar noktasında jandarma barikatıyla karşılaşan işçilerin geçişine izin verilmedi. Eylemlerini buraya taşıyan işçiler, sabah saatlerinde Soma'daki Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü önünde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler, ücretlerinin düzenli ve eksiksiz ödenmesini, TİS haklarının karşılanmasını ve iş sağlığı ile güvenliği şartlarının acilen iyileştirilmesini talep ediyor. Ankara yürüyüşü ve bölgesel eylemler devam ediyor Maden işçilerinin mücadelesi sadece Soma merkezinde değil, farklı kollarda da sürüyor: Ankara Yürüyüşü: Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi öncülüğündeki işçiler, alacaklarının tamamının ödenmesi amacıyla 27 Ekim'de Ankara'ya doğru bir yürüyüş başlatmıştı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi öncülüğündeki işçiler, alacaklarının tamamının ödenmesi amacıyla 27 Ekim'de Ankara'ya doğru bir yürüyüş başlatmıştı. Kırkağaç Eylemi: Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi bir diğer işçi grubu ise Kırkağaç ilçesinin Çam mevkisinde eylemlerini sürdürüyor. Şirketten "İş Barışı" gerekçesiyle kapatma kararı Gelişmelerin ardından İmbat Madencilik Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı resmi duyuruyla üretimi ikinci bir açıklamaya kadar durdurduğunu ilan etti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 00.00-08.00 vardiyası başlangıcında iş yerindeki çalışma huzurunu ve iş barışını olumsuz etkileyen gelişmelerin yaşandığı iddia edildi. Belirlenen acil nöbetçi ekipler dışındaki çalışanların 08.00-16.00 vardiyası dahil olmak üzere iş yerine gelmemeleri istenirken, bu süreçte işçi servislerinin de hizmet vermeyeceği bildirildi. Şirket, gelişmeler hakkında çalışanlara bilgilendirme yapılacağını açıkladı. (ANKA)

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