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29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Şili 6,8'le sallandı

29 Eylül 2019, Pazar 20:57
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 10.57'de gözlemlenen depremin merkez üssünün Constitucion şehrinin 66 kilometre batı-güneybatısında yer aldığı, yerin 16,5 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin sahil şeridini ve 360 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Santiago'daki binaları sarstığı bildirilirken, henüz hasar raporunun olmadığı aktarıldı.

Şili ulusal acil durum ajansı, depremin ülkenin orta ve güney kesimi boyunca hissedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şili-Arjantin sınırında birkaç gün önce 6,1 büyüklüğünde deprem gözlemlenmişti.

AA

Etiketler: şili, deprem
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