AfD’nin yükselişi Avrupa’nın körlüğüdür

Fransa’da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, solun geleneksel buluşma noktası olan L’Humanité Festivali’nde (Fête de l’Humanité) gerçekleştirdiği kitlesel mitingle 2027 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının fitilini ateşledi.

Mélenchon, L’Humanité Festivali’nde yaptığı konuşmada Avrupa’da aşırı sağın yükselişini merkez siyasetinin başarısızlığına bağladı. Sola birlik çağrısı yapan Mélenchon, 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, “İkinci tura kalırsak şansımız yüzde 50-yüzde 50’dir. Bu ülkeyi yönetmeye, iktidarı devralmaya tamamen hazırız” dedi. BirGün’ün haberine göre, Almanya’da AfD’nin seçim başarısının yalnızca yerel bir sonuç olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Mélenchon, bunu Avrupa’nın siyasî ve ekonomik tercihlerinin sonucu olarak değerlendirdi. AfD’nin yükselişini merkezci ve liberal siyasetçilerin “körlüğünün felaket niteliğinde bir göstergesi” olarak nitelendiren Mélenchon, ortaya çıkan tablonun halkın ekonomik ve sosyal problemlerine çözüm üretemeyen iktidarların eseri olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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