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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sırp savaş suçlusu koronadan kaçamadı

15 Eylül 2020, Salı 17:00
MOMCİLO KRAJİSNİK, AĞUSTOS AYI SONUNDA KOVİD-19 SEBEBİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞ, DURUMUNUN KÖTÜLEŞMESİ ÜZERİNE SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANMIŞTI.

Bosna’dakİ savaşta (1992-1995) işlediği suçlar sebebiyle 20 yıl hapse mahkûm edilen ve 2013’ten bu yana serbest olan eski Sırp Cumhuriyeti (RS) Halk Meclisi Başkanı Momcilo Krajisnik, Kovid-19 sebebiyle öldü. Banja Luka şehrindeki Sırp Cumhuriyeti Üniversite Klini-ğinden (UKC RS) yapılan açıklamada, Krajisnik’in Kovid-19 sonucu dün sabah saat 06.00 sularında öldüğü bildirildi. Krajisnik, Ağustos ayı sonunda Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılmış, durumunun kötü- leşmesi üzerine solunum cihazına bağlanmıştı. Saraybosna’da 1945’te doğan Krajisnik, genel başkanlığını savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic’in yaptığı Sırp Demokrat Partisinin (SDS) kurucularından ve yöneticilerinden biriydi. Krajisnik, 2006’da Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce (ICTY) cinayet, siyasi, etnik ve dini sebeplerle insanları sürgüne göndermek, sınır dışı etmek ve insanlığa karşı suç işlemek gibi savaş suçlarından 27 yıl hapse mahkûm edilmişti.

AA

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