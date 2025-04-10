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'Siyaset' Musk'a yaramadı

10 Nisan 2025, Perşembe 16:40
Bu yılın ilk çeyreğinde Tesla hisseleri, yaklaşık yüzde 35 değer kaybederek 2024 sonundaki konumundan oldukça uzak bir noktada seyrediyor. Tesla'nın piyasa değeri yılın başında 1,37 trilyon dolar seviyesindeyken 713,6 milyar dolara kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya başladığı yüksek tarifeler, küresel otomotiv endüstrisini sarsarken, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla da bu politikaların olumsuz etkilerinden payını aldı.

Trump'ın uyguladığı agresif ticaret politikaları ve küresel tedarik zincirlerine yönelik tarifeler, birçok sektör gibi dünya otomotiv endüstrisinde de derin sarsıntılara yol açtı.

Trump'ın yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması dünya otomotiv pazarında endişeleri artırdı. Özellikle elektrikli araç devi Tesla, bu süreçte ciddi değer kayıpları yaşadı.

Şirketin sahibi Musk'ın, Trump'a yakın duruşu hem kendisi hem de Tesla için finansal ve itibar açısından ciddi maliyetler doğurdu.

Trump'ın Çin başta olmak üzere birçok ülkeye uyguladığı yüksek tarifeler, üretimin büyük bölümünü Çin ve Asya'ya dayandıran Tesla gibi şirketler için doğrudan maliyet artışı anlamına geliyor. Bu politikalar, Tesla'nın küresel pazardaki rekabet gücünü de zayıflatıyor.

Tesla'nın üretim ve teslimatlarında düşüş var

Tesla, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini bu ayın başında açıklamıştı. Buna göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 362 bin 615 araç üretirken, 2024'ün aynı döneminde 433 bin 371 araç üretti.

Üretimdeki azalışın yanı sıra, Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 azalarak 336 bin 681'e geriledi. Piyasa beklentisi, şirketin teslim ettiği araç sayısının bu dönemde 360 bin ila 370 bin olması yönündeydi.

Tesla'nın piyasa değeri yarı yarıya azalırken, hisse değerindeki düşüş yüzde 35 civarında

Tesla'daki kan kaybı üretim ve satışlarla beraber hisse ve piyasa değerine de yansıdı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Tesla hisseleri, yaklaşık yüzde 35 değer kaybederek 2024 sonundaki konumundan oldukça uzak bir noktada seyrediyor.

Piyasa değeri bakımından bu yılın başında yaklaşık 1,37 trilyon dolar değere sahip olan Tesla, büyük bir değer kaybı yaşayarak 713,6 milyar dolara kadar düşerek, neredeyse yarı yarıya değer kaybetti.

Tesla, Musk'ın söylemleri nedeniyle protesto ve boykotlarla karşı karşıya kaldı

Musk'ın bu süreçte Trump'a yakınlığı, sadece şirketin borsadaki performansı ve piyasa değerini değil, marka değerini de zedeledi. Tesla, Musk'ın siyasi söylem ve davranışları nedeniyle protesto ve boykotlarla karşı karşıya kaldı.

Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Hükümet Verimlilik Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmişti.

Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu olmuştu.

Son dönemde ABD'nin farklı bölgelerinde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar yaşanmıştı.

Musk, tüm bu olaylar paralelinde kişisel servetinde de büyük kayıplar yaşıyor.

Musk'ın yıl başından bu yana serveti 135 milyar dolar azalarak 298 milyar dolara geriledi.

AA

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