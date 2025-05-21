Soykırımın ortağısınız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Avrupa İnsanî Forumundaki konuşması sırasında, Gazze’de olanların doğal insanî bir felaket değil, soykırım olduğu gerekçesiyle, “suç ortağısınız” sözleriyle protesto edildi.

Dünyada insanî yardım operasyonlarının karşılaştığı zorluklara değinilen açılış panelindeki konuşmasında Lahbib, Gazze’deki duruma da değinerek, “Şu anda, Gazze sınırında bir tır konvoyu var. Bu tırlardaki yardımın yeterli olmayacağını biliyoruz. Gazze’ye yüzbinlerce hayat kurtarmak için binlerce kamyonluk yardım ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Katılımcılar arasından bir kişi, Lahbib sözünü bitirdiği sırada kendisine hitap ederek, “Gazze ne olacak? İsrail Gazze’de soykırım yapıyor ve siz Lahbib, suç ortağısınız” diye seslendi. AA

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