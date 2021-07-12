Avusturya’nın başşehri Viyana’da 26 yıl önce Bosna Hersek’in doğusunda yer alan Srebrenitsa’da Sırp güçleri tarafından yapılan soykırımın kurbanları anıldı.

Srebrenitsa Soykırımı 26. yılında: 19 kurbanı daha toprağa verildi... Başkentin önemli meydanlarından Heldenplatz’da toplanan göstericiler, Bosna bayraklarının yanı sıra “11 Temmuz 1995 Srebrenitsa’yı unutma” yazılı pankart açtı. Gösteride, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek’in Viyana Büyükelçisi Kemal Kozaric ve Viyana Eyalet Meclis üyesi Omar Al-Rawi konuşmalar yaptı. Komsic, 1995’de Srebrenitsa’da Sırp ordusu ve polisinin dönemin Sırp siyasî lideri Slobodan Miloseviç’ın yönlendirmesiyle 8 binin üzerinde Boşnak erkeği öldürdüğünü söyledi. Komsic, 1992-1995 yıllarında neredeyse Bosna Hersek’in tamamında katliâmların yapıldığını, Boşnaklara yönelik soykırım hazırlığı ve soykırımın bizatihi kendisinin hiç kimseden gizlenmeden, aleni şekilde yapıldığını anlattı. AA

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