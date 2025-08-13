"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

"Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

13 Ağustos 2025, Çarşamba 07:14
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nil Nehri sularının ülkesinin maruz kaldığı baskılardan biri olduğunu belirterek, "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Uganda lideriyle her iki ülke için can damarı olan Nil Nehri'ne ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Sisi, Nil Nehri havzasındaki ülkelerin ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğine gitmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sisi, Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında kapsamlı mutabakatın sağlanması için Uganda'nın öncülük ettiği istişare sürecine işaret ederek, şunları söyledi:

"Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız, Mısır'ın su güvenliğine yönelik varoluşsal bir tehdide göz yumacağını düşünenler yanılıyor. Halkımızın haklarını korumak için uluslararası hukuk doğrultusunda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz."

Nil Havzasındaki ülkelerin kalkınmalarına karşı olmadıklarını belirten Sisi, "Ancak söz konusu kalkınmanın, Mısır ve Sudan'a ulaşan su miktarlarını olumsuz etkilememesi gerekir." diye konuştu.

Sisi, 105 milyon Mısırlının yanı sıra ülkede misafir olan 10 milyon kişiye hayat veren suya dokunulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 413
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov

    YKS tercih sürecinde son gün

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 48,3'e kadar düştü

    Fransa-Charente'de 200 hektar ormanlık alan zarar gördü

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Hac kaydını yenilemeyenler Hac kurasına katılamayacak

    Balıkesir'de 786 artçı sarsıntı kaydedildi

    Arjantin'deki insan hakları örgütleri: Netanyahu, Arjantin ziyaretinde tutuklansın

    Enflasyon kitap sektörünü de vurdu: Yayınevleri ve sahaflar zorda

    'Çiftçi batıyor ama ses çıkaran yok'

    Seçim güvenliğini tehlikeye atmayın

    AYM: Göreve dönen KHK’lılar tazminat alabilir

    Manisa, Çanakkale ve İzmir'e müdahale devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi
    Genel

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"
    Genel

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov
    Genel

    Aşırı sıcak günler devam edecek
    Genel

    YKS tercih sürecinde son gün
    Genel

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı
    Genel

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?
    Genel

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.