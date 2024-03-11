Sudan’da ateşkes kararı sevindirdi

Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Sudan’da ramazan ayı boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın, kararı memnuniyetle karşıladığı ve tüm Sudanlı tarafların Sudan’ı, halkını ve kutsal ay ramazanın maneviyatını koruyacak şekilde BMGK kararına uymasını” beklediği kaydedildi. Suudi Arabistan yönetimi ayrıca, tüm taraflara, Sudan halkının çıkarına ulaşmayı amaçlayan Cidde görüşmelerinin sonuçlarına uyma çağrısını yineledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada, BAE’nin BMGK’nin Sudan hakkındaki kararını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Öte yandan Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Ürdün, Yemen, Körfez İşbirliği Konseyi’nden (KİK) de memnuniyet açıklaması geldi. AA

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