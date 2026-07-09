ABD, İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu - İran: ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi. ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: "ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak" İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyerek, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hakaret içeren açıklamalarına değinen Garibabadi, "Bugün İran milletine hakaret etmekten daha fazla saldırı tehdidinde bulunmaya kadar yaptığı açıklamalar, otorite işareti değil, yıllardır güç, yaptırımlar ve tehditlere dayalı, İran ulusunu diz çöktüremeyen politikanın başarısızlığının itirafıdır. Suçlu ve katil Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o, güç dilini daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı. Garibabadi, "ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak." dedi. AA

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