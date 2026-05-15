Gazze’den Yamal’a teşekkür

Gazze’de Filistinli sanatçılar Ahmed el-Halebi ve Ubeyd el-Kırşelli, İspanya’da lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında Filistin bayrağını kaldırarak Gazze ile dayanışma mesajı veren Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal’ın portresini, yıkılmış bir evin duvarına çizdi.

Resmi yapan sanatçılardan Ahmed el-Halebi, Lamine Yamal’ın Filistin bayrağını taşımasının kendileri için büyük anlam ifade ettiğini belirterek, “Dünya çapında tanınan, milyonlarca takipçisi olan bir kişinin Filistin bayrağını kaldırması, Filistin davasının hâlâ yaşadığını ve dünyada hâlâ bu davaya bakan, onu gören insanların olduğunu gösteriyor.” dedi.

Tüm tehlikelere rağmen enkazın üzerinde, basit imkânlarla resim yapmaya devam ettiklerini belirten Halebi, amaçlarının Gazze’den yükselen teşekkürü dünyaya ulaştırmak olduğunu söyledi.