"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı

15 Mayıs 2026, Cuma 02:01
KÜRESEL VİCDAN SOYKIRIMLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMADI. MEYDANLARDAN; FİLİSTİN BAŞTA OLMAK ÜZERE, DOĞU TÜRKİSTAN VE ARAKAN'DAKİ ZULÜMLERE GÜÇLÜ TEPKİLER YÜKSELİYOR.

Nekbe’nin 78. yılında Gazze’de anma etkinlikleri düzenlenirken, “Küresel Sumud Filosu”ndan yapılan açıklamalarda Filistin’de yaşananların insanlık için bir uyanış vesilesi olması gerektiği ifade edildi.

Filistin halkının 78 yıldır süren sürgün, işgal ve abluka karşısındaki mücadelesi Nekbe (Büyük Felâket) etkinlikleriyle bir kez daha gündeme gelirken, Gazze’ye insanî destek ulaştırmak amacıyla hazırlanan “Küresel Sumud Filosu”ndan uluslararası dayanışma mesajları verildi.

İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” 54 teknesiyle Marmaris’ten Gazze için Akdeniz’e açılıyor. Küresel Sumud Yönetim Kurulu Üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Doktor İmane El Makhloufi, Said Abukeshek, Ko Tinmaung ve Nathalia Maria, Aktaş mevkisindeki bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Brezilya’dan Thiago Avila da toplantıda internet üzerinden görüşlerini aktardı.

Bu, uluslararası bir problem

Marmarislilere misafirperverlikleri için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ordu, barışçıl filoya karşı İsrail’in her seferinde şiddetin dozunu arttırmasına karşın mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Myanmar’dan gelen Tınmaung, Filistin ile kaderlerinin benzediğini söyleyerek, “Orada da bir soykırım yaşanıyor. Filistin’in tüm dünya adına küresel anlamda bir uyanış vesilesi olmasını umuyorum. Filistin sadece Filistin’e odaklanıyor oluşumuz anlamına gelmiyor. Bu, uluslararası bir problem. Myanmar ve diğer birçok ülkede benzer kaderler yaşanırken, Filistin vesilesiyle insanlar uyanmaya başladı” şeklinde konuştu.

Gazze’de sağlık sistemi kasıtlı olarak yok edildi

MaddÎ ve manevî tüm gücüyle filoda yer alacağını anlatan Makhloufi, şöyle konuştu: “Gazze’deki hastanelerin yüzde 90’ından fazlası yıkıldı veya hasar gördü. Tam kapasite çalışan tek bir hastane bile yok. Kuzey Gazze’de veya Refah’ta faaliyet gösteren tek bir hastane kalmadı. Tüm Gazze Şeridi genelindeki 200 birincil sağlık merkezinden sadece üçü tam olarak işlevsel durumda. İnsanlar, yolda hedef alınma riskine rağmen kısmen çalışan tesislere ulaşmak için kilometrelerce yolu yaya yürüyor. Bu, kasıtlı ve sistemli bir şekilde yok edilmiş bir sağlık sistemidir.”

Her daim sesimizi yükseltmeliyiz

Abukeshek, İsrail’de yaşadıkları zor süreçlerden bahsetti: “İsrail’in insan haklarına saygısı yok, uluslararası hukuka saygısı yok. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, Filistin’de geçtiğimiz yıllarda yaşananları göz önünde bulundurarak devam etmeye karar verdik.” Toplantıya internet üzerinden bağlanan Avila, “Hepimizin her daim sesimizi yükseltip, mobilizasyon çalışmalarına ve kitleleri hareketlendirmeye dair sivil bir inisiyatifle ilerlememiz gerekiyor” dedi. Küresel Sumud Filosu’nun hukuk koordinasyonu adına konuştuğunu belirten Brezilyalı avukat Maria da bir sivil nüfusu aç bırakmayı amaçlayan ya da buna yol açan bir ablukanın yasa dışı olduğuna vurgu yaptı.

Gazze’deki Filistinliler Nekbe’yi andı

Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 78’inci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Şati Mülteci Kampı’ndaki gösteriye katılan Filistinliler, Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Katılımcıların, “78 yıl, zulüm ve göç”, “Dönüş hakkı kutsaldır” yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Filistinliler gösteride yaptığı basın açıklamasında, Nekbe’nin sona ermediğini ve İsrail’in Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ettiğini kaydederken, Filistinlilerin direnişe devam edeceğini aktardı.

Nekbe nedir? 

Nekbe, kelime anlamıyla “Büyük Felâket” demektir. Filistinliler için 14-15 Mayıs 1948 tarihlerinde İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan; yüz binlerce Filistinlinin zorla evlerinden çıkarılması, mülteci konumuna düşmesi ve yerleşim yerlerinin yıkılmasıyla sonuçlanan trajediyi ifade eder. Her yıl işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin yanı sıra milyonlarca Filistinli mültecinin yaşadığı diaspora ülkelerinde Nekbe Günü etkinlikleri düzenliyor.

***

Gazze’de savaş bitmedi

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’ye ilişkin yürütülen temaslar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, tüm taraflarla istişarelerin sürdüğünü ifade etti. Gazze’de yaklaşık 2 milyon kişinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Mladenov, çalışmalarının Filistinlilere bölgede bir gelecek sunmaya odaklandığını kaydetti. Ateşkese rağmen Gazze’de her gün ihlâller yaşandığını dile getiren Mladenov, sivillerin halen öldürüldüğünü belirtti. Mladenov, “Gazze’deki savaşın tamamen bittiğini hissetmiyoruz ve ihlâlleri azaltmak için çalışıyoruz” diye konuştu. İstanbul - aa

***

ABD mahkemesi Francesca Albanese’yi haklı buldu

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese’ye ABD tarafından uygulanan yaptırımlarla ilgili kritik bir karar çıktı. Washington’daki federal mahkeme, Trump yönetiminin Albanese’ye yönelik yaptırımlarını geçici olarak durdurdu.

ABD Bölge Yargıcı Richard Leon, yaptırımların Albanese’nin ifade hürriyeti hakkını ihlal etmiş olabileceğine karar verdi. Albanese, İsrail’in Gazze’deki soykırımını BM adına raporlayıp dünyaya duyurduğu için, Tel Aviv yönetiminin hedefine girmişti. Francesca Albanese, kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Albanese paylaşımında, “Yargıcın dediği gibi: İfade hürriyetini korumak her zaman kamu yararınadır” dedi. Albanese, kendisi için hukukî mücadele başlatan eşi ve kızına da teşekkür etti.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez'den İsrailli bakana sert Lamine Yamal cevabı: Ya akıllarını kaybetmişler ya da kör olmuşlar!

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkacak

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!

    Gazze’den Yamal’a teşekkür

    Ev genci oranı alarm veriyor

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı

    Çin Boeing'den 200 uçak satın alacak

    Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: İktidar baskın seçime gidecek

    Bu bir kapitülasyon yasasıdır

    Soma faciasının 12. yılı

    Silâh bırakma istenilen seviyede değil

    Çilek ve erik lüks oldu

    İsrailli Bakan: ABD uçakları ülkeye zarar veriyor

    Ankara'da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

    Tekstil ve giyimde kan kaybı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ev genci oranı alarm veriyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı
    Genel

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!
    Genel

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı
    Genel

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”
    Genel

    Gazze’den Yamal’a teşekkür
    Genel

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.