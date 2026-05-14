Muhalefet, TBMM’de görüşülen “varlık barışı” düzenlemesinin kayıt dışılığı teşvik ettiğini, büyük sermayeye ayrıcalık sağladığını ve “kapitülasyon” niteliği taşıdığını savundu.

TBMM Genel Kurulu’nda “varlık barışı” ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifinin gerekçesi ile kanun teklifinin içeriğinin hiçbir alâkası olmadığını kaydederek “Meselâ ne diyor gerekçede? ‘Vergiye gönüllü uyum sağlanacaktır. O amaçla bu kanun teklifi getiriliyor’ diyor fakat kayıt dışılığın önünü açan, kayıt dışılığı teşvik eden unsurları bünyesinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi ‘varlık barışı’ adı altında getirilen husus. Parayı kaçır, vergiyi kaçır, ister ülkede olsun ister dışarıda olsun kaçır ama böyle bir kanun çıkınca gel, beyan et, kurtul, tertemiz olsun. Bu, kayıt dışılığın önünü açan bir şeydir, vergiye gönüllü uyuma tam tersi istikamette yapılan bir iştir” dedi.

Kirli-temiz demeden para arayışı

Teklif gerekçesinde, “Üretim, yatırım teşvik ediliyor” denildiğine dikkati çeken Usta, “Hiçbir kayıt yok arkadaşlar. Burada dünya kadar istisna getiriliyor. Bu bir kapitülasyon yasasıdır esasında, tamam mı? Burada dünya kadar istisna var ama bir tanesinde Allah rızası için ‘Ya, bu getirdiğiniz parayı üretimde, yatırımda kullanma zorunluluğunuz var’ demiyor. ‘Ne olursa olsun sıcak para gelsin, ne olursa olsun, iyi olsun, kötü olsun, kirli olsun, temiz olsun, para gelsin’ mantığıyla yapılmış bir kanun teklifi” diye konuştu.

Vergi yükü yine dar gelirlinin sırtına yüklendi

Yeni Yol Grubu adına İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, teklifin genelinde büyük sermaye için uzun süreli vergi istisnaları, yabancı yatırımcılar için özel avantajlar, İstanbul Finans Merkezi için geliştirilen ayrıcalıklar, kayıt dışı varlıklar için vergi barışı olduğunu söyledi. Esnafın, küçük işletmenin, borç sarmalındaki KOBİ’lerin ve maliyetin altında ezilen çiftçilerin ülkenin yükünü omuzladığını ancak teklifte onlara yönelik hiçbir desteğin olmadığını belirten Kaya, “Yani maalesef bu iktidar vergiyi fakirden toplamaya devam edip zenginlere, sermaye sahiplerine de ya vergi istisnaları ya da teşviklerle bu bütçeye katkıda bulunmadan bu milletin sırtından habire zenginleştikçe zenginleşme fırsatı veriyor” dedi.

Esnafı gözden çıkardınız

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen varlık barışı ve vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinde esnafın beklentilerinin karşılanmadığını ifade etti. Kanun teklifiyle, esnaf ve işverenlerin vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma beklentisinin iktidar tarafından boşa çıkarılacağını belirten Kısacık, “Esnafı gözden çıkardınız” dedi. Konuşmasında esnafın Cumhuriyet tarihinde yaşadığı pek çok ekonomik krize rağmen ayakta kaldığının altını çizen Kısacık, ‘Esnafımız çok yokluk gördü, birçok kriz gördü, bu günleri de atlatır ama hiçbir dönemde esnaf bu kadar yalnız, bu kadar çaresiz, bu kadar kendi kaderine terk edilmemişti. Esnaf yılların emeğini, alın terini, umutlarını kaybediyor. Yüksek kiralar altında, elektrik faturası altında, vergi altında, post kesintileri ve faiz yükü altında eziliyor ama hiçbir şey yapmıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

