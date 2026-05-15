"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil

15 Mayıs 2026, Cuma 03:39
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mary Gay Scanlon, Kongre’de düzenlenen bir oturumda, ABD’deki Müslümanları hedef alan yasa teklifine karşı çıkarak, İslâm dini ve takipçileri hakkındaki iddiaların “yanıltıcı” olduğunu söyledi.

İslâm’ı seçip Ahmet ismini aldı
Anne ve oğlu Müslüman oldu
İspanyol Pablo da İslam'a koştu ''Adil'' oldu

 

Scanlon, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Anayasa ve Sınırlı Hükümet Alt Komitesinin, “Şeriattan Arınmış Amerika: Siyasî İslâm ve Şeriat Hukuku Neden ABD Anayasası ile Uyumsuzdur II” başlıklı oturumunda konuştu. Alt Komitenin, şeriat hukuku hakkında bir oturum düzenlemek üzere bu yıl 2’nci defa toplandığına dikkati çeken Scanlon, bu konunun ülkede, ön seçimlerin devam ettiği “Texas eyaletinin dışında hiçbir yerde problem teşkil etmediği” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’deki Müslümanların “günah keçisi ilan edilmeye çalışıldığını” söyleyen Scanlon, bu “uydurma şeriat tehdidinin” insanlara vereceği zarar konusunda politikacıların “umursamazlığına” işaret etti.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Dikkat çeken bir hidayet yolculuğu daha: 'Kur’an bana bir şey yapamaz çünkü ben Müslüman değilim'
Meksikalı Müslüman Roberto İslam'la tanışma yolculuğunu anlattı: 'İslam, kalbe huzur getiriyor'
83 yaşındaki David Noble eşine verdiği sözü tuttu: Hicret yolculuğuna katıldı... - 'Oğlum bana İslam’ı hediye etti'
DOĞUDAN-BATIDAN AYDINLAR BEDİÜZZAMAN’I ANLATTILAR
Ahlâk-ı İslâmiye ile keşfedilen Hakikat - Neden Müslüman Oldum?-1
Asıl imtihan Müslüman kalabilmek - Neden Müslüman Oldum?-2
'İslam, inkar edilemeyecek bir hakikat'
Hollandalı Denth, İslam’la tanışma yolculuğunu anlattı: '10 yıl İslam'ı araştırdım'
İngiliz rapçi de Müslüman oldu
Koreli Kim, Müslüman oldu
Hans, Müslüman olarak Hakan ismini aldı
Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'
Risale-i Nur, küresel akademinin gündeminde
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet, islamofobi, abd
Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez'den İsrailli bakana sert Lamine Yamal cevabı: Ya akıllarını kaybetmişler ya da kör olmuşlar!

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkacak

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!

    Gazze’den Yamal’a teşekkür

    Ev genci oranı alarm veriyor

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı

    Çin Boeing'den 200 uçak satın alacak

    Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: İktidar baskın seçime gidecek

    Bu bir kapitülasyon yasasıdır

    Soma faciasının 12. yılı

    Silâh bırakma istenilen seviyede değil

    Çilek ve erik lüks oldu

    İsrailli Bakan: ABD uçakları ülkeye zarar veriyor

    Ankara'da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

    Tekstil ve giyimde kan kaybı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ev genci oranı alarm veriyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı
    Genel

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!
    Genel

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı
    Genel

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”
    Genel

    Gazze’den Yamal’a teşekkür
    Genel

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.