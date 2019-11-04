Suriye’de provokasyon

Suriye’de Türkiye destekli silahlı kişilerin Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoya ateş açtığı iddia edildi. Olayda ölen olmadığı açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye destekli güçlerin Suriye’nin kuzeydoğusunda devriye gezen bir Amerikan askeri konvoyuna ateş açtığı bilgisini doğruladı. Duvar.com’da geçen haberde, açıklamaya göre, saldırıda konvoyda can veya mal kaybı yaşanmadı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “3 Kasım günü, Suriye’nin kuzeyindeki bir Amerikan devriyesi birkaç havan saldırısına maruz kaldı, havan topları konvoyun hareket etmekte olduğu yolun bir kilometre veya daha ötesine düştü” denildi. CENTCOM, havan toplarının konvoya isabet etmediğini ekledi.

İlk açıklama Rusya’dan geldi

Söz konusu olay hakkındaki ilk açıklama, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov’dan gelmişti. Borenkov ABD’nin Rus tarafına, ‘Suriye’de Türk yanlısı militanların Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoya ateş açtıkları, olayda ölen olmadığı’ konusunda bilgi verdiğini açıklamıştı. Rus açıklamasına göre olay, Suriye-Türkiye sınırının yaklaşık 30 kilometre derininde, sınır hattına paralel ilerleyen M4 otoyolu üzerinde meydana geldi. Buna göre, Irak sınırı istikametinde hareket eden Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoya, Tell Tamer yerleşiminin 6 kilometre batısında Suriye Milli Ordusu’ndaki Türkiye destekli güçlerin kontrolündeki bölgeden ateş açıldı.