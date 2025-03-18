Suriye ile Lübnan anlaştı

Suriye ve Lübnan arasında sınır bölgesinde ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, anlaşma kapsamında iki ülke arasında askeri koordinasyon ve işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı. Lübnan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Michel Menassa'nın Suriyeli mevkidaşı Murhef Ebu Kasra ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde yaşanan olayların ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Taraflar arasında ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. İki ülke arasındaki sınırda durumun kötüye gitmemesi ve masum sivillerin kayıp vermemesi için Lübnan ve Suriye orduları istihbarat birimleri arasında iletişimin sürdürülmesi konusunda da anlaşma sağlandı." SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti. Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları 3 Suriyeli askeri infaz ettikleri aktarılmıştı. Hizbullah, yaptığı açıklamada, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu. Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı. AA

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