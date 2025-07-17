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17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

"Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal eden bu saldırılar, kınanmayı hak ediyor"

17 Temmuz 2025, Perşembe 13:28
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının, Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal ettiğini, kınanmayı hak ettiğini bildirdi.

Bakanlık, Suriye'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmaların başladığı, bunun üzerine de bölgeye Suriye güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve çatışmaların yaşandığı anımsatıldı.

Bu olayların devamında İsrail Hava Kuvvetlerinin Suriye topraklarına yönelik yoğun hava saldırıları başlattığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin öldüğüne ve yaralandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Suriye'deki durumun endişe verici olduğu belirtilerek "Rus tarafı, İsrail'in Suriye'deki askeri eylemlerine daha önce defalarca tepki verdi. Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal eden bu saldırılar, kınanmayı hak ediyor. Moskova, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki tutarlı tutumunu yineliyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, "Saldırılarda ölen Rus vatandaşı yok. Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması, önceliğimiz." denildi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

AA

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