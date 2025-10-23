"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 216 milyar dolar

23 Ekim 2025, Perşembe 13:47
Dünya Bankası, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, ülke genelindeki altyapı ve bina varlıklarının ele alındığı "Suriye Fiziki Hasar ve Yeniden İnşa Değerlendirmesi 2011-2024" başlıklı raporun yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, 13 yılı aşkın süren çatışmaların ardından Suriye'nin yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Suriye'nin çatışma öncesi brüt sermaye stokunun yaklaşık üçte birinin zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, altyapı, konut ve konut dışı binalara verilen doğrudan fiziksel zararın tutarının 108 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirilen kategoriler arasında en çok zararı altyapının gördüğü ve toplam hasarın yüzde 48'ini oluşturduğu, toplam hasar açısından Halep, Şam kırsalı ve Humus'un en çok etkilenen bölgeler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşa maliyetinin 140 milyar ila 345 milyar dolar arasında olacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en olası tahminin ise 216 milyar dolar olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu tutarın 75 milyar dolarının konutların yeniden inşa maliyetini, 59 milyar dolarının konut dışı yapıların ve 82 milyar dolarının altyapıyı içerdiği, Halep ve Şam kırsalının en yüksek yeniden inşa yatırımına ihtiyaç duyacak bölgeler olarak öne çıktığı aktarıldı.

Tahmini fiziksel yeniden inşa maliyetlerinin Suriye'nin 2024 yılı için öngörülen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun zorlukların boyutunu ve uluslararası desteğe duyulan büyük ihtiyacı gözler önüne serdiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışmanın Suriye ekonomisini "mahvettiği" ve 2010-2022 döneminde reel GSYH'nin yaklaşık yüzde 53 düştüğü kaydedildi.

Nominal olarak ülke GSYH'sinin 2011'deki 67,5 milyar dolar seviyesinden 2024'te 21,4 milyar dolara gerilediğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

AA

