Suriye Rusya’dan Esad’ın iadesini istedi

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus ve Suriyeli heyetler arası yapılan görüşmelerin samimi geçtiğini ve iki tarafın anlaşmalar için temaslarını sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede, ‘’Rusya’nın Suriye yönetiminden askerî üslerinin kalmasını talep ettiği, Suriye’nin ise Rusya’dan Esad’ın iadesi ve tazminat istediği’’ iddia edildi. Suriyeli muhalif gruplara karşı yıllardıra Esad’ı destekleyen Rusya, Tartus’taki deniz üssünü ve liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssünü elinde tutmaya çalışıyor. Ankara - Anka

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