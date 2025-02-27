Suriye yönetimi işgali kınadı

Suriye’nin başkenti Şam’da 600’den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı’nda, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail’in, Suriye’nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı.

Netanyahu'dan Suriye'de de 'kalıcı işgal' mesajı Hazırlık Komitesi Başkanı Huda El-Atasi, sonuç bildirisini okudu. İsrail’in Suriye’nin egemenliğine yönelik saldırılarının kınandığı bildiride, İsrail’in ihlallerinin, ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğu vurgulandı. Bildiride, işgalin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun provokatif açıklamalarının reddedilmesi ve uluslararası toplumun, Suriye halkına yönelik saldırıları durdurması için sorumluluk alması istendi. AA

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