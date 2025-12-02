"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Tahran'da yine hava kirliliği tatili

02 Aralık 2025, Salı 00:36
İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği sebebiyle yarın okulların ve resmi kurumların tatil edildiği duyuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği kaydedildi.

Buna göre, eğitimin uzaktan yapılacağı bildirildi.

Kamu kurumlarının da halk hizmeti gereklilikleri doğrultusunda yöneticilerinin onayıyla uzaktan çalışabileceği belirtildi.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 153 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

AA

    GÜNDEM

