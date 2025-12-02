"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

02 Aralık 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbin, bir câhillik edip günah işleyen, arkasından da tevbe ederek hallerini düzeltenler için, onların tevbelerinden sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Nahl Suresi: 119

HADİS:

Kanaati elden bırakmayın. Çünkü kanaat tükenmez bir servettir.

Camiü’s-Sağir, No: 2696

Okunma Sayısı: 136
