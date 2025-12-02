Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbin, bir câhillik edip günah işleyen, arkasından da tevbe ederek hallerini düzeltenler için, onların tevbelerinden sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Nahl Suresi: 119 HADİS: Kanaati elden bırakmayın. Çünkü kanaat tükenmez bir servettir.

Camiü’s-Sağir, No: 2696

