Asgarî ücret gençlerin hayallerine de engel

Aralık ayının ilk haftası toplanması beklenen Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılı için belirleyeceği asgarî ücret konusunda görüşlerini açıklayan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, geçim ücreti hâline gelen asgarî ücret karşısında Türkiye’nin genç nüfusunun artık hayal bile kuramadığını belirtirken, “Bu durum Türkiye’nin nüfusunu ve demografik yapısını etkilemeye başladı. Kendini geçindiremeyen asgarî ücretli, ailesini hiç geçindiremiyor. Bu durumda da ya evlenmiyor ya da çocuk yapmıyor” dedi.

Sert, “Ülkenin yarısı bu durumdayken hem Komisyonun yapısının değiştirilmesi konusunda harekete geçilmemesi hem de belirlenecek yeni rakamla ilgili konuşulan olası senaryolar ne yazık ki çözümsüzlükte diretme anlamını taşıyor” diye konuştu. Adnan Solmaz - Ankara

