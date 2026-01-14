"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE

Tayland'da tren raydan çıkarak devrildi: 32 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

14 Ocak 2026, Çarşamba 09:04
Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 32 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, yerel saatle sabah 09.05'te üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, 195 yolcu ile mürettebatı taşıyan tren kazasında 32 kişinin öldüğünü, 7'si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını duyurdu.

Trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü bildiren yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan, yaptığı açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma emri verdiğini belirtti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise bu tür kazaların "çok sık" yaşandığını vurgulayarak "(Önceki kazalarda da adı geçen) Aynı şirket olduğunu duydum. Kazalara tekrar tekrar neden olan inşaat şirketlerini kara listeye almak için yasayı değiştirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Yaralıların çoğunun tedavi altına alındığı aktarılırken yolculara alternatif güzergahlar konusunda yardımcı olmak için olay yerinde "acil durum merkezi" kuruldu.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

 

 

AA

