"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Yarıyıl tatili yarın başlıyor

15 Ocak 2026, Perşembe 13:05
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.

Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.

Bununla birlikte, MEB tarafından okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla geçen sene hayata geçirilen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" uygulamasına bu yıl da devam edildi.

Hafta boyunca yapılan "Aile ve Oyun" temalı etkinlikler kapsamında "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.

"Türkiye Selamlaşıyor" sloganıyla başlatılan etkinlikle de öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.

Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklendi, sergiler ve atölye çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.

Eğitim öğretim yılı takvimi

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

AA

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tayland'da inşaat vincinin bazı parçaları yola devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    'Emeklilerden korkuyorsunuz'

    'Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları terör örgütü PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz'

    The New York Times: İran'a herhangi bir saldırı en az birkaç gün sonra düzenlenebilir

    'Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın'

    Danimarka: Grönland konusunda Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

    Bakaya kalan 117 bin kişiye 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor

    Başakşehir'deki kazada 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

    İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı

    Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması başladı - İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    Direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi

    ABD, 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alıyor

    AP milletvekilleri: AB-ABD ticaret anlaşması süreci askıya alınsın

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'e karşı birlik çağrısı

    ABD’den vatandaşlarına “derhal İran’ı terk edin” çağrısı

    ABD ile İran arasında kritik temas

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası
    Genel

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı
    Genel

    Bakaya kalan 117 bin kişiye 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı
    Genel

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor
    Genel

    Danimarka: Grönland konusunda Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık
    Genel

    The New York Times: İran'a herhangi bir saldırı en az birkaç gün sonra düzenlenebilir
    Genel

    'Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın'
    Genel

    'Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları terör örgütü PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.