Emeklinin en zor kışı

TÜİK’in enflasyon hesaplaması sebebiyle zamlı maaşları açlık sınırının altında kalan emekliler kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünüyor.

Ev kiralarındaki artışa yetişemeyen, fahiş doğalgaz ve elektrik faturaları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren emekli ve dar gelirli bir de ek zam ayrımcılığına uğramaktan dertli. Uzmanlara göre bu işin çok basit bir çözümü bulunuyor. Bu çözüm de kamuda tasarruf ve çok kazanandan çok vergi ile çalışanın menfaati için toplanan işsizlik fonlarının yönetimi ile mümkün. Ancak buralarda da durum çok iç açıcı değil. 2024 yılında nakit dengesi 1,97 trilyon lira açık vermişti. Şimdi daha da artmış. Karar’ın haberine göre, uzmanlar bu durumu kasada para olmamasına rağmen kamunun har vurup harman savurmaya devam etmesinin göstergesi olarak özetliyor.