ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Vatandaşın faiz yükü katlandı

14 Ekim 2025, Salı 23:51
Türkiye’de yüksek faiz politikaları ve enflasyonun yol açtığı ekonomik kriz, milyonlarca vatandaşı kredi ve kredi kartı borçlarına yönlendirirken, bu durum bankacılık sektörünün kârlılığını rekor seviyelere taşıdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, bankaların faiz gelirlerinin 2025 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 5 trilyon 315 milyar liraya ulaştığını gösteriyor. Bu gelirin 3 trilyon 347 milyar lirası (yüzde 63’ü) kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Nefes Gazetesi’nin haberine göre, ekonomik darboğazın bir sonucu olarak, bankaların tahsil edemediği krediler (takipteki alacaklar) de hızla arttı. Takipteki kredi hacmi, son bir yılda yüzde 90 artışla 503 milyar TL’ye çıktı.

