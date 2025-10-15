Türkiye’de artık suç açık açık pazarlanıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı suç örgütlerinin ilan açarak suç işlediğini belirten bir haberi alıntılayarak suç oranlarındaki artışa dikkati çekti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “‘Hiç ‘kiralık katil ilanı’ gördünüz mü?’ Bu cümle, sadece bir haberin değil; ülkemizde vicdanın, adaletin çöktüğünün ilanı. Kiralık katil, sahte kimlik, uyuşturucu… Hepsi dijital ilan başlıklarına dönüşmüş durumda. Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, açık açık pazarlanıyor. İnsan hayatının bir ilan haline gelmesi büyük bir utanç. Devletin görevi; izleyici olmak değil, vatandaşın canını korumak, adaletsizliği durdurmaktır” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 252

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.