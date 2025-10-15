"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Un değirmeni ilgi odağı

15 Ekim 2025, Çarşamba
Çayeli, Senoz Vadisi köylerinden olan Ormancık Köyü’ndeki un değirmeni çevre köylerin de ihtiyacını karşılıyor.

Çayeli’nde ahşap bir şaheser

Köylülerin verdiği bilgiye göre tarihî Ormancık Köyü Camii’nin hemen yanında bulunan ve su ile çalışan un değirmeni, camiyi ziyarete gelenlerin de ilgi odağı oldu.


200 yıllık Ormancık Köyü Camii

Çok eskiden aynı yerde değirmen olduğunu, ancak yol çalışması esnasında dededen kalma eski değirmenin yıkıldığını hatırlatan köy sakinleri, “Daha sonra aynı yerde bu değirmeni yaptırdık. Bir iki defa meydana gelen dere taşkını sebebiyle değirmen bozuldu, devre dışı kaldı. Ancak her defasında komşularımızla el ele vererek değirmeni çalışır hale getirdik. Geçen günlerdeki taşkında da değirmenin su yolu bozulmuş ve değirmen çalışamaz hale gelmişti. Su yolunu tamir ettik ve değirmenimiz yine çalışır hale geldi.

Değirmenimiz küçük olmakla beraber komşularımızın ihtiyacını karşılıyor. Hatta çevre köylerde ve Çayeli’nden bile ara sıra buraya mısır öğütmeye gelenler oluyor. Artık değirmen ustası bulmak da zorlaştı. Geçen sene değirmen taşları ve su çarkını da tamir ettirdik. Elimizden geldiği kadar bu değirmeni çalışır halde tutacağız” dediler. Önceleri köyde 3 su değirmeni olduğunu hatırlatan köy sakinleri, “2 değirmen değişik sebeplerle devre dışı kaldı. Bu değirmeni ayakta tutacağız” şeklinde konuştular.

Seyhan Şentürk - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 115
