Gürcistan'ı 4-1 yenen Türkiye, büyük avantaj elde etti - Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında misafir ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi.

2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu’nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız’ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı’nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Türkiye, Merih Demiral’la farkı 2’ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

33. dakikada Arda Güler’in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız’ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.

35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün’un golüyle skoru 3-0’a getirdi. Kenan Yıldız’ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Türkiye, Merih Demiral’ın kafa golüyle farkı 4’e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.

64. dakikada Gürcistan, farkı 3’e indirdi. Davitashvili’nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratshkelia’nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, Türkiye’nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden Türkiye puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Bulgaristan'ı 4-0 yenen İspanya 12 puanla liderliğini sürdürdü. Son sıradaki Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

Milli takım, gruptaki son iki maçını 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Merih Demiral'dan memleketinde iki gol

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.

Gürcistan'a karşı 8. maçta 6. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini elde etti. Milli takım, rakibine 1 kez kaybederken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Oynanan 8 maçta Türkiye 22 gol atarken, Gürcistan 9 kez fileleri havalandırdı.

Milli takıma büyük destek

Kocaeli'de tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Kocaeli Stadı'nda 27 bin 974 biletli seyirci karşılaşmayı izledi.

Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı​​​​​​​

Karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.

Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu, iki maçta da gerçekten iyi performans sergileyen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Zorlu bir rakibe karşı en iyi şekilde hazırlandık ve istediğimiz sonucu aldık. Oyuncularımız ilk dakikadan itibaren takım ruhlarını sahaya yansıttılar. İki maçta fazladan gol atarak hırslarını sahaya yansıttıkları için de çok teşekkür ediyorum. Bir puanımız kaldı gibi gözüküyor, en iyisini yaparak istediğimiz bütün sonuçları alarak hayallerimize adım adım ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Montella, duran toptan gelen goller hakkında, "Her zaman çalışıyoruz hatta bu görevi en iyi şekilde yoğun çalışarak Hakan Balta hocamız yapıyor. Futbolcularımız da bu konuda özverili çalışıyor, bundan faydalandığımız için çok mutluyum. Yetenekli ayaklara ve kafaya iyi çıkan oyunculara sahip olduğunuzda bu tarz tablolar ortaya çıkabiliyor. Modern futbolda bazen maçları duran toplarla çözebiliyorsunuz, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her zaman çalışmalarımızda duran toplar var." şeklinde konuştu.

"Bizim bir hayalimiz var Dünya Kupası’na gitmek"

İtalyan teknik adam, geçmişte zaman zaman eleştiriler de aldığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Eleştiriler işimizin bir parçası, hiçbir zaman etkilenmemek en önemli konu, bu konularda etkilenmiyorum çünkü görevimi yaparken en iyisin yapmaya çalışıyorum. Birçok kez forvetsiz oynadığımız için mesela bu eleştiriler oldu ama sanırım bu maçla geçen maçın sonucunda ne kadar ultra ofansif bir takım olduğumuzu herkes gördü. Hatta fazlasıyla ofansif bir oyun sergiliyoruz. Bunun karşılığında gol yiyebiliyoruz ama ofansif oynadığımız için çok gol atıyoruz. Böyle zorlu bir rakibe karşı ilk yarıda maçı bitirebilmek beni çok mutlu etti. Bizim bir hayalimiz var Dünya Kupası’na gitmek, milletimize böyle bir hayali yaşatmayı çok isteriz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

"Play-off’a varmak üzereyiz, bir puan kaldı ama futbolda matematiği tamamlamadığınız sürece hiçbir şey ifade etmiyor." sözlerini kullanan Montella, "Biz görevimizi en iyi şekilde yaparak en çok puanı toplamak istiyoruz. Ufuk bir hayalimiz de var, son maça eksi bir puanla giderek orada belki farklı bir sonuçla farklı bir hayalle Dünya Kupası'na gitmek isteriz. İstatistikler çok güzel ama onları anı olarak tutmak istemem, şöyle bir anı tutmak isterim Dünya Kupası’na gittiğimizi düşünün o anıyı orada oyuncularımızla yaşamak çok isterim ama yolumuz uzun play-off üzerinden gitsek dahi, çok önemli maçlar olacak, adım adım devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnanılmaz bir oyuncu grubuna ve aile ortamına sahip olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Bu birlikteliği korumaya çalışıyoruz, bu birliktelikten böyle reaksiyon çıkabiliyor. Böyle reaksiyon vermelerinin sebebi çok güçlü bir gruba sahip olmamız. O mağlubiyetten sonra hepimiz tekrar toparlamamız gerektiğini biliyorduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bu 10 günde futbolcularımız inanılmaz çalıştılar. Aileden bahsederken sadece futbolcularımızı katmıyorum, başkanımızdan en küçük birime kadar herkes çok çalışıyor, böyle bir aileye sahip olduğumuz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli taraftarından da övgüyle bahseden Vincenzo Montella, "İnanılmaz bir taraftar vardı, inanılmaz bir atmosfer vardı, sonuna kadar arkamızda onları hissettik. Böyle güzel gecelerde onlarla birlikte olmak inanılmaz mutlu ediyor. Galibiyetler aldığınızda taraftarların bunu benimsemesi bizi ayrıca gururlandırıyor. Çok güzel tesadüflerden bahsettiniz, aslında kazanmamız için her şey vardı, Merih için çok mutluyum, iki gol attığı için, keşke Kerem de atsaydı çok daha mutlu olurduk. Burada sevgi yağmuruna tutulunca insan ister istemez tekrar buraya gelmek isteyecektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kendini hiç yabancı hissetmediğini vurgulayan Montella, "Bu ülkede olduğum için bu mantaliteye yakın olduğum için burada hiçbir şekilde yabancı hissetmiyorum. Napoli dışında ufak bir kasabada büyüdüm, hemen hemen aynı kültüre sahip bölgede büyüdüğüm için kendimi burada yabancı hissetmiyorum. Çok çalışkan, görevleri uygulayan bir gruba sahibiz. Futbolcularımız özverili şekilde çalışıyor. Bu akşam bir mutluluk daha yaşadım, attığımız ilk golü antrenmanda birkaç kez çalıştık, oyuncularımızın bize olan inançlarını sergilediği için çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella, elde ettikleri başarının sırrının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sırrımız çok fazla çalışmak, çalışırken yaptıklarımıza inanmak, çok şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz böyle bir futbolcu grubuna sahip olduğumuz için, sadece futbolcu olarak nitelendirmeyeceğim adamlar olarak altını çizmek istiyorum. İnanılmaz özveriyle çalışıyorlar. En yaşlısından en gencine kadar, bu ortamı kurduğumuzda tabii ki çok sevindik. İnanılmaz birliktelik var, bu birlikteliğe kimsenin zarar vermesin izin vermeyeceğiz, ne olursa olsun. Bu futbolcular her şeyin en iyisini hak ediyor."

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol: Maça düşük tempoyla, sanki rahat kazanabilecekmişiz gibi başladık

Kocaeli Stadyumu’ndan oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sagnol, geçen yılki Avrupa Şampiyonası’ndan sonra oyunculara söylediği en önemli şeylerden birinin kendilerini güçlü kılan şeyleri unutmamaları gerektiği olduğunu belirterek, turnuvadan sonra kendilerini bir tür rahatlık alanına soktuklarını kaydetti.

Sagnol, böyle dönemlerde insanların sahip olabileceği en iyi özelliğin gerçekle dürüstçe yüzleşmek olduğunu dile getirerek, “Geçen yıl bizi tanımlayan şey mücadele ruhumuz, birlikteliğimiz ve son düdüğe kadar, sanki hayatımızın son maçını oynuyormuşuz gibi savaşmamızdı. Son dönemde bu odak noktamızı yavaş yavaş kaybettiğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

Gelecekte tekrar başarılı olmak için hızlıca o eski ruhlarına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Sagnol, “Yani her maçta iyi sonuç alabilmek için çok ama çok sıkı mücadele etmemiz gerektiğini bildiğimiz döneme. Son zamanlarda bunu unuttuk ve önümüzdeki haftalarda, aylarda en büyük hedefimiz bu olacak; daha motive bir Gürcistan izletmek.” ifadelerini kullandı.

“İlk yarı ve ikinci yarı arasında büyük fark vardı”

Sagnol, maçta iki yarı arasında büyük fark olduğuna dikkati çekerek, “Maça düşük tempoyla, sanki rahat kazanabilecekmişiz gibi başladık ama böyle büyük bir takıma karşı sahaya tüm gücünüzü koymazsanız hiçbir şansınız olmaz. Onların oyuncuları büyük liglerde oynuyor, önemli maçların anlamını biliyorlar ve bu bilinçle oynadılar. Biz ise o şekilde başlamadık. İşte en büyük fark buydu.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir teknik direktörün her zaman iyimser olmak zorunda olduğunu belirten Sagnol, şunları kaydetti:

“Ben oyuncularıma inanıyorum. Gürcistan’ın yeniden başarılı olabileceğine inanıyorum. Ancak şunu da açıkça söylemeliyim, her maçta yüzde 100'ümüzü vermemiz gerektiğini kabul etmezsek, hiçbir şansımız yok. Önümüzdeki dönemdeki en büyük çalışma alanımız bu olacak. Bireysel yetenekler yerine takımın gücünü yeniden inşa etmek. Evet iyi bireysel oyuncularımız var ama diğer takımların da öyle. Farkı oluşturan şey, güçlü bir takım olabilmek.”