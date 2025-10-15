"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Madagaskar'da ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu - Madagaskar Cumhurbaşkanlığı ordu bildirisini kınadı

15 Ekim 2025, Çarşamba 02:45
Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele aldı.

 

Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

 

Anayasa Mahkemesi yönetime el koyan Albay Randrianirina'yı geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, ordu adına yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'yı "cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet ettiğini" açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Madagaskar'daki en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, Albay Randrianirina'yı cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet etti.

Madagaskar Cumhurbaşkanlığı, ordu birliklerinin anayasayı askıya alma yönündeki bildirisini kınadı

Madagaskar Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CAPSAT "askeri isyancı bir grup" olarak nitelendirilerek, "anayasayı askıya alma yönündeki yasa dışı bildirisi"nin kınandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki askeri varlığın, "açık bir darbe girişimi eylemi ve cumhuriyet ilkelerine uygun yasal düzeninin ciddi bir ihlali" anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın "görevine tam olarak devam ettiği" ve "anayasal düzenin ve ulusal istikrarın korunmasını sağladığı" aktarıldı.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Randrianirina komutasındaki Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) askerleri bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

CAPSAT, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecinde de kritik rol oynamıştı.

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise hala resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'daki gösterilerde şu ana kadar 22 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

AA

