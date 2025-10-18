"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2025 CUMARTESİ

Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

18 Ekim 2025, Cumartesi 20:03
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ateşkes ve esir takas anlaşması kapsamında teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri bulunduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti'nin Sağlık Bakanlığı Şehit Cenazeleri Dairesi Başkanı Ahmed Zuheyr, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin avlusunda düzenlediği basın toplantısında, "Bize ulaşan cenazelerden, özellikle ilk grupta yer alan 45 cenazeden bazıları çıplak ya da iç çamaşırıyla gönderildi. Bir kısmının el ve ayak bilekleri bağlıydı, bazılarında ise göğüs ve baş bölgelerinde ateşli silah yaraları vardı." dedi.

Ayrıca Nasır Hastanesi Adli Tıp Dairesi Müdürü de olan Zuheyr, İsrail tarafından teslim edilen bazı cenazelerde vücudun farklı bölgelerinde şarapnel yaraları bulunduğunu, ayrıca kafatasında ve diğer uzuvlarda kırıklar tespit edildiğini belirterek, gelen bazı cenazelerin çürümüş durumda olduğunu ifade etti.

Zuheyr, çürümüş olanlar dışında gelen cenazelerin bütün olduğunu, ancak bazılarında ellerde başparmak ya da orta parmakların, ayrıca sağ veya sol ayak parmaklarından birinin eksik olduğunun fark edildiğini kaydederek, bunun, İsrail’in yaptığı DNA testleriyle bağlantılı olabileceği tahmininde bulundu.

"Cesetler üzerinde DNA testi yapmak için ekipman yok"

Teknik imkanlara ilişkin olarak Zuheyr, Gazze'deki Adli Tıp Kurumu'nun "cesetler üzerinde DNA testi yapmak için herhangi bir ekipmanının veya özel laboratuvarının olmadığını" kaydetti.

Cesetlerin muayene ve kimlik tespiti işlemleri tamamlanıncaya kadar muhafaza edileceğini vurgulayan Zuheyr, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de desteğiyle temin edilen soğutmaya özel kamyonlarda muhafaza edileceğini söyledi.

Cesetlerin kimlik tespitlerinin önümüzdeki 4 gün içinde tamamlanacağını aktaran Zuheyr, "Kimlikleri tespit edilenler ailelerine teslim edilecek, geri kalanlar ise Vakıflar Bakanlığı ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki şehitliğe defnedilecek." dedi.

Zuheyr, İsrail'in Kızılhaç'a cesetlerin isimlerini veya kimliklerini içeren bir liste vermediğini, sadece altı ismin verildiğini ve bunlardan birinin yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

AA

