Tom Barrack’a ek görev

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın bu görevlerine devam ederken aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın olağanüstü bir iş çıkardığını belirten Trump, “Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken, onlarla olan ilişkilerimizin de büyümeye devam etmesi nedeniyle Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadesini kullandı. Trump, Barrack’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışacağını kaydederek, “Tom Barrack’ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etme isteğini büyük takdirle karşılıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. AA

